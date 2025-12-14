Il sant’Elena frena il Tempio 

Sant’Elena 1

Tempio 1

Sant’Elena (4-3-3) : Daga, Boi (31’ st Mura), Pitzalis (15’ st Iesu), Delogu, Cogoni, Mancusi, Diouf, Minerba, Ragatzu, Thiam (29’ st Niang), D’Agostino (35’ st Pilleri). In panchina Casula, Mechetti, Angiargia, Giancarli, Oli Oro. Allenatore Rinino.

Tempio (4-4-2) : Inzaina, Montisci, Solinas, Bringas, Gning (10’ pt Sosa), Sanna, Casu, Carboni (10’ st Spano), Lemechevsky Meles, Dimitrjevic (34’ st Sabino), Zirolia. In panchina Careddu, Vacca, Masia, Seillan, Nativi, Pasella. Allenatore Cantara.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : nel pt 10’ Ragatzu, 37’ Lemechevsky.

Note : ammoniti Pitzalis, Mancusi, Thiam, Diouf, Dimitrievic, Spano, Sosa. Recupero 1’ pt - 7’ st; Spettatori 300 circa con folta rappresentanza ospite.

Settimo San Pietro. Il Sant’Elena blocca la corazzata Tempio sull’1-1, ne frena le ambizioni da primato, perso a vantaggio dell’Ilvamaddalena e si rilancia nella corsa per la salvezza.

Il Sant’Elena parte alla grande, con intensità e costante attacco alla profondità. Il premio è il gol del provvisorio vantaggio, al 10’: piazzato da sinistra, quasi al limite dell’area di D’Agostino, Ragatzu svetta in un’area affollatissima e gira la sfera alle spalle di Inzaina, titolare al posto del febbricitante Idrissi. Il Tempio si fa vivo dalle parti di Daga al 15’: girata di Sanna sugli sviluppi di un piazzato, la palla accarezza l’esterno della rete. Ma i quartesi replicano al 21’: D’Agostino va via sulla destra, apertura per Delogu, destro violento, il portiere ospite si salva in due tempi. Dopo circa venticinque minuti, il Tempio comincia a far valere la superiore cifra tecnica che emerge in tutto il suo fragore al 37’ nel gol del pari, un pezzo di bravura di Lemechevky che, spalle alla porta, si gira in un amen, terrificante sinistro di rara potenza, palla sotto l’incrocio imprendibile per Daga.

Le emozioni

La ripresa si apre, al 3’, con un tracciante di D’Agostino, la palla sibila di poco alta sulla traversa. Ma è il Tempio, al 7’, a fallire in modo banale il gol del sorpasso: Lemechevsky, proprio lui, sbaglia un facile colpo di testa, tutto solo in area piccola, facendo schiacciare la sfera per terra. Il Tempio conquista la superiorità a centrocampo, ma fatica a rendersi pericoloso salvo, al 43’, un gol di Sosa annullato dall’arbitro per un fuorigioco di rientro. Ma è Ragatzu, al 90’, ad avere la palla buona per battere a rete da due passi: conclusione moscia, Inzaina è graziato.

RIPRODUZIONE RISERVATA