il sant’elena fa festa 

Sant’Elena 2

Tempio 1

Sant’Elena (4-4-2) : Fortuna, Delogu, Minerba, Rotaru (38’ st Ezeadi), Vignati, Ibba, Pedoni (33’ st Murgia), Atzei (44’ st Pilleri), Porru (28’ st Pintus) Fadda, Floris. In panchina Celli, Pilleri, Melis, Onnis, Mura. Allenatore Piras.

Tempio (4-4-2) : Truddaiu, Sanna, Arca, Serra (9’ Corraduzza; 14’ st Bulla), Dias Braga, Demurtas, Donati (14’ st Igene) Gallo (33’ st Sabino), Virdis, Roccuzzo, Aiana. In panchina D’Abrosca, Zappareddu, Latte, Fois, Masia. Allenatore Cantara.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : 5’ Porru, 30’ st Floris (r), 46’ st Aiana.

Note : espulso Fadda; ammoniti Braga e Floris, Vignati; recupero 1’ pt - 5’ st. Gara disputata a porte chiuse.

Cagliari . Il Sant’Elena s’impone sul Tempio per 2-1 e si candida a una stagione ricca di soddisfazioni. Si gioca sul biliardo di Mulinu Becciu ma a porte chiuse, in attesa del via del Comune di Cagliari all’agibilità degli spalti. Biancoverdi senza Pinna e Piroddi squalificati, Tempio al completo. Già al 5’: Porru sfrutta una scivolata di Serra, che s’infortuna, poi s’incunea in area sulla destra, diagonale rasoterra precisissimo e Sant’Elena in vantaggio 1-0.

Ospiti sterili

Il Tempio reagisce subito e prende campo, tiene la palla a lungo ma invano: il pressing del Sant’Elena è feroce. Il primo squillo gallurese è al 10’: destro al volo di Sanna, palla centrale, Fortuna controlla. Il Sant’Elena gioca con ripartenze fulminee sulle fasce di Porru e Piroddi, baricentro basso senza rinunciare a offendere. Al 31’, Tempio pericoloso: incornata di Aiana, ma palla sul fondo. Però al 34’, in un’altra situazione fortuita per poco non ci scappa il 2-0: malinteso tra Braga e Truddaiu, ma Porru non riesce a mettere in rete. Al 40’ Virdis, con un gran tiro nell’angolo alto alla sinistra di Fortuna, ne esalta gli eccellenti riflessi.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Tempio riparte bene: al 5’ corner da sinistra di Aiana, capocciata di Virdis alta. Ma il Sant’Elena punge subito: al 10’ Floris vola sulla sinistra, entra in area, Truddaiu vola e respinge. Al 19’ il Tempio manca il pari in modo clamoroso: Demurtas è solo in area piccola, ma calcia centrale. Il Sant’Elena arretra, il Tempio spinge: al 23’ un’azione di prima pesca Bulla in area, ma Fortuna si salva. Tempio pericoloso anche al 26’: calcio piazzato di Aiana fuori di un soffio. I galluresi pagano caro gli spazi che lasciati liberi: al 30’ Floris è steso da Gallo. Dal dischetto lo stesso Floris spiazza Truddaiu. Al 40’ Sant’Elena in dieci: rosso diretto a Fadda per bestemmie. Il Tempio è rinvigorito: al 46’ Aiana, in un’area affollatissima, inzucca per l’1-2. I galluresi si ammassano in area avversaria e, al 94’, Dias Braga pareggia, ma in fuorigioco. Dopo cinque minuti di recupero finisce: il Sant’Elena corre a esultare all’altezza della collinetta adiacente al campo, dove sono assiepati i suoi calorosi tifosi che, pur in una gara a porte chiuse, non hanno fatto mancare, il sostegno.

