Il sant’elena fa festa, ferrini ultima 

Sant’Elena 2

Ferrini Cagliari 1

Sant’Elena (4-3-3) : Sanna, Boi, Pitzalis (20’ st Thiam), Delogu (49’ st Cogoni), Mechetti, Mancusi, Iesu, Minerba, Oli Oro, Manca, D’Agostino (44’ st Angiargia). In panchina Pisu, Cordeddu, Secci, Ndour, Giancarli, Piras. Allenatore Rinino.

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Celli, Manca (26’ st Mudu), Zedda, Corda, Vitale, Simongini (17’ Fanni; 29’ st Avaro) Melis (21’ st Pedro), Podda (39’ st Floris), Vincis, Piras, Boi. In panchina Serra, Rinino, Lecca, Boi. Allenatore Manunza.

Arbitro : Spadaccini di Chieti.

Reti : pt 6’ Podda; st 27’ Delogu, 38’ Oli Oro.

Note : ammoniti Mechetti, Boi, Manca, Mancusi, Minerba, Sanna; spettatori 300 circa.

Settimo San Pietro. Il Sant’Elena ribalta la Ferrini. I quartesi, pur sotto nel punteggio per buona parte della gara, si impongono 2-1 e, protagonisti di una prova di grande carattere, lasciano alla Ferrini la scomodissima posizione di fanalino di coda dell’Eccellenza.

Il match

Pronti via, il Sant’Elena tenta di prendere in mano la gara: al 4’ Oli Oro entra in area, Vitale lo tocca, contatto da possibile rigore ma l’arbitro lascia proseguire. Al 6’, alla prima ripartenza, la Ferrini passa: azione rapida a un paio di tocchi, Vinci arriva all’ingresso dell’area, Sanna esce e respinge in scivolata, la sfera giunge a Podda che calcia con precisione e insacca. Il Sant’Elena reagisce: fendente di Iesu all’8’, palla di poco a lato. La manovra dei quartesi è faticosa ma la volontà non manca: al 36’ sponda di Minerba in area piccola, Oli Oro incorna, palla alta. La Ferrini controlla la sfera restando bassa e corre il primo pericolo solo al 45’: tiro cross di Iesu da destra, la palla picchia sul palo.

Nella ripresa il Sant’Elena occupa la metà campo ospite ma non si rende pericoloso. Anzi, al 22’ Podda viene trattenuto in area e l’arbitro indica il dischetto: Vinci spiazza Sanna ma calcia sul fondo. L’episodio riaccende i quartesi che vogliono evitare la quarta sconfitta interna su cinque gare. Il pari si materializza al 27’: Delogu da fuori area batte Celli, titolare all’ultimo istante per l’infortunio di Arrus nel riscaldamento. Il Sant’Elena insiste e al 36’ Mudu impegna Celli in diagonale. Il premio da tre punti arriva al 38’: Iesu, rilanciato titolare dal nuovo mister Rinino, mette in area da destra, Oli Oro dall’area piccola segna il 2-1. Finale palpitante: al 43’ Vinci della Ferrini manda di un soffio a lato e al 50’ in contropiede Oli Oro centra il palo.

RIPRODUZIONE RISERVATA