il sant’elena è ancora vivo 

Sant’Elena 2

San Teodoro 1

Sant’Elena (4-3-3) : Fortuna, Minerba, Ibba, Niang, Angiargia, Pinna, Anedda (39’ st Moro), Pilleri, Floris, Fadda, Pilloni (36’ st Onnis). In panchina Celli, Piroddi, Delogu, Saba, Carta, Mura, Atzei. Allenatore Isoni (Maurizio Rinino squalificato).

San Teodoro (3-4-3) : Melis, Varrucciu, Frisciata (17’ st Ruzzittu), Animobono, Muzzu, Saiu, Di Nardo (1’ st Serra), Mastromarino, Mulas, Molino, Pala (30’ st Moran). In panchina Deiana, Caocci, Marongiu, Saggia, Mourot. Allenatore Sanna.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : nel secondo tempo 6’ Angiargia, 16’ (r) Floris , 48’ Moran.

Note : espulsi per doppia ammonizione Ibba e Muzzu. Ammoniti Di Nardo, Varrucciu. Recupero 3’ pt, 8’ st.

MONASTIR. Il Sant’Elena si aggiudica per 2-1 il match con il San Teodoro e per i quartesi restano ancora vive le speranze playout - ora distanti cinque lunghezze - da cui dovrà passare l’eventuale salvezza. La squadra di Maurizio Rinino, ieri squalificato, ha 9 punti a disposizione (di mezzo un turno di riposo) per provare il miracolo.

Primo tempo equilibrato

Al 14’ Ibba scodella in area per Floris, il centravanti impatta di testa ma Melis respinge in tuffo sulla linea. Saiu risponde per gli ospiti al 16’: palleggio in area e tiro, palla di poco a lato. La punizione di Molino, al 25’, e la conclusione di Mastromarino, al 26’, impensieriscono il Sant’Elena. Poi i quartesi escono fuori. Floris, al 27’, per poco non beffa Melis con un pallonetto da centrocampo. Al 39’ Pilloni impegna il portiere.

Svolta nella ripresa

Il Sant’Elena passa in vantaggio al 6’: punizione tesa di Fadda dalla trequarti, Melis respinge su un compagno, la palla rimbalza e Angiargia in acrobazia deposita in rete. Al 61’ i quartesi raddoppiano, su rigore, con Floris. Il match sembra in discesa anche perché il San Teodoro rimane in dieci per il doppio giallo di Muzzu. Ma anche il quartese Ibba si fa espellere al 77’. All’81’ Floris, in contropiede, si divora il 3-0. Poi è assedio San Teodoro. Gli ospiti accorciano con Moran al 93’ (anche lui in rovesciata). Mentre Saiu, al 94’, va vicino al 2-2.

