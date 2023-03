Il Sant’Elena crolla davanti al Bosa 

BOSA 3

SANT'ELENA 1

Bosa (4-4-2) : Soto, Grella, Mattiello (1’ st Pischedda), P. Carboni, Puccinelli (35’ st R. Carboni) Maida (19’ st Poli) Unali (30’ st Avellino), Bonu, Di Angelo, Imoh, M. Carboni. In panchina Caroli, Riu, Ledda, Madau, S. Carboni, R. Carboni. Allenatore S. Carboni.

Sant’Elena (4-2-3-1) : Palumbo, Secci (29’ st Pilleri), Porta, Silva, Vignati, Mancusi, Rotaru, Ruggeri (9’ st Mura), Ragatzu, Caboni (18’ st Floris), Littarru (8’ st Minerba). In panchina Tirelli, Murru, Serpi, Delogu, Porcu. Allenatore Piras (squalificato).

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : 5’ pt Maida, 17’ pt Di Angelo, 3’ st Imoh, 42’ st Mura.

Note : espulsi Grella, Pischedda e Mancusi; ammoniti Littarru, Pischedda, Silva, P. Carboni.



Bonorva. Al Chicchito Chessa il Bosa si impone sul Sant’Elena. Prima azione degli ospiti al 3’: tiro da fuori area di Littarru, parata di Soto. Al 5’ il Bosa passa in vantaggio con Maida, bravo a sfruttare al meglio una mischia in area sugli sviluppi di una punizione battuta da Pucinelli. Al 17’ arriva il raddoppio della formazione di Salvatore Carboni con Di Angelo, con la complicità di Palumbo. Sant’Elena pericoloso al 35’: cross di Silva, colpo di testa di Caboni, pallone alto di poco. A inizio ripresa, più precisamente al 3’, Imoh chiude la partita con una conclusione dall’area piccola, su cross di Unali, che beffa ancora Palumbo. Il Bosa, non sazio, continua a macinare azioni e al 10’ va vicino al quarto gol, ma la punizione di Marco Carboni centra la traversa. Al 42’ arriva la rete della bandiera degli ospiti con Mura. Una partita caratterizzata da tre espulsioni.

