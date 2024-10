il sant’elena cerca la propria strada 

QUARTU. La prima vittoria stagionale per il Sant’Elena non è ancora arrivata, nonostante i biancoverdi sabato l’abbiano sfiorata. Pur andando due volte sopra nel punteggio a Capoterra con l’Idolo, alla fine è arrivato un 2-2 che lascia molto amaro in bocca ai quartesi. Anche, ma non solo, per alcune decisioni arbitrali: nel mirino due possibili rigori non dati, per un intervento di Stochino su D’Agostino e per un sospetto tocco di mano allo scadere su tiro di Pisano, mentre agli ospiti ne sono stati concessi due nella ripresa (il primo parato da Serra, l’altro valso il definitivo pareggio). «Dobbiamo prendere atto che l’arbitro ha deciso di non darli e accettare il risultato, anche se ci lascia amarezza», la delusione dell’allenatore Maurizio Rinino: «Dalla panchina l’impressione era che i penalty per noi ci fossero. Soprattutto il secondo aveva la stessa dinamica del secondo per loro, un fallo di mano per me abbastanza evidente e intenzionale».

Poca concretezza

Dopo sei giornate del girone A di Promozione il Sant'Elena ha il record di pareggi: ben cinque. Solo tre club hanno meno sconfitte (le imbattute Castiadas, Lanusei e Tharros, le ultime due prime in classifica), ma come vittorie l’altra ancora a zero è l’Orrolese fanalino di coda. Per Rinino una delle cause è la finalizzazione: «È evidente che pecchiamo in fase di realizzazione, la percentuale è molto bassa rispetto alle occasioni prodotte», afferma: «Anche con l’Idolo abbiamo creato tanto, subito un gol su nostra disattenzione e avuto occasioni per vincere nel finale. I risultati nel calcio sono fondamentali, ma come prestazioni in ogni gara avremmo meritato di più». Nel prossimo turno trasferta con l’Atletico Masainas, che si trova a +1. «Gioco e impegno ci sono, non mi appello a fortuna o sfortuna ma certe situazioni continuano a essere avverse nei nostri confronti: non dobbiamo perdere fiducia e stima nelle nostre qualità individuali e di squadra», conclude il tecnico.

