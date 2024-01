Il Sant’Elena cerca il riscatto 

A partire dalle 15 si giocano altre quattro gare: Bosa-Villacidrese, Ghilarza-San Teodoro, Taloro-Ossese e Sant’Elena-Iglesias. I quartesi si giocano una buona fetta di speranze salvezza contro i sulcitani: penultima in classifica a +3 sulla Villacidrese e a -2 dal Carbonia, la squadra della terza città dell’Isola non riesce a uscire da una crisi di risultati che rischia di farla sprofondare. Un successo oggi potrebbe far cambiare il vento. Scontro per la sopravvivenza anche tra Bosa e Villacidrese, con gli ospiti ultimi e i padroni di casa quartultimi. Ghilarza e San Teodoro viceversa giocano per avvicinare il podio, con i galluresi quinti e gli oristanesi appena un punto sotto. Infine l’Ossese, quarta a -1 dal podio, chiede strada al Taloro nono.

