SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Al Cabras.
19 ottobre 2026 alle 00:22

Il Sant’Elena cala il tris all’Antiochense 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sant’Elena 3

Antiochense 0

Sant’Elena (4-3-3): Sanna, Lai (32’ st Aru), Loi (42’ st Coiana), Delogu, Cogoni, Tumatis, Tocco, Ragatzu (21’ st Auriemma), S. Mura (43’ st Congia), Serrau (40’ st Rotaru), Mancusi. In panchina Giganti, Fancello, Fredrich, Minerba. Allenatore Antinori.

Antiochense (4-3-3) : S. Pintus, Valentino (36’ st Scano), Marreddu, Sais (31’ st Melis), Armeni, Muscas, Lardieri (12’ st D. Pintus), E. Mura (21’ st M. Frau), Basciu (12’ st Sabiu), Caddeo, F. Frau. In panchina Doneddu, Orgiana, Manca, Scano. Allenatore Piras.

Arbitro : Monni di Carbonia.

Reti : 3’ pt, 20’ pt, 10’ st Ragatzu.

Note : Ammoniti Pintus, Valentino, Muscas. Recupero 1’ pt-4’ st.

Settimo San Pietro . Un ottimo Sant’Elena al “Cabras” di Settimo porta a casa i tre punti grazie alla tripletta del sempreverde Ragatzu. Partono subito forte i quartesi: al 1’ Serrau serve il numero 9 che non trova la porta di mezzo metro. Si rifà dopo due minuti il classe ‘82 che incorna sulla pennellata di Tocco. Al 19’ palla deliziosa di Tocco per Lai che scheggia il palo. Neanche un minuto dopo arriva la doppietta di Ragatzu che in area fredda Pintus.

Secondo tempo

Al 10’ della ripresa Ragatzu cala il tris con una deviazione vincente sul cioccolatino servito da Mura. Prima vera occasione per gli ospiti al 25’ con Sabiu da dentro l’area: reattivo Sanna. Al 29’ ci prova Caddeo ma Pintus mette in angolo. Un minuto dopo Valentino da fuori area e il suo tentativo è deviato sulla traversa. Al 40’ l’occasione migliore della partita per gli ospiti: tiro di Caddeo, respinge Sanna, palla che resta in area e a porta vuota Sabiu prende incredibilmente il legno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

A Monza una curva rossoblù

l Gaggini
L’emergenza

Nuova guerriglia a Milano Assalto ai negozi, 160 fermati

Ancora violenze in centro, pietre sui poliziotti Tra i manifestanti sono moltissimi i minorenni 
Far West

Assalto all’armeria, inferno di fuoco

Sparatoria a Sardara tra i banditi e il padre 79enne della titolare del negozio di via Ariosto 
Santina Ravì
L’appuntamento

«Facciamo soffiare  un “Bentu nou” sulla nostra Isola»

Sabato e domenica il congresso di Seu, la nuova realtà dell’emigrazione sarda  
Massimiliano Rais
Assemblea dem

Schlein: pronta a correre per Palazzo Chigi

La leader del Pd lancia la sfida al centrodestra: «Con o senza le primarie» 