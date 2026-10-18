Il Sant’Elena cala il tris all’Antiochense 

Sant’Elena 3

Antiochense 0

Sant’Elena (4-3-3): Sanna, Lai (32’ st Aru), Loi (42’ st Coiana), Delogu, Cogoni, Tumatis, Tocco, Ragatzu (21’ st Auriemma), S. Mura (43’ st Congia), Serrau (40’ st Rotaru), Mancusi. In panchina Giganti, Fancello, Fredrich, Minerba. Allenatore Antinori.

Antiochense (4-3-3) : S. Pintus, Valentino (36’ st Scano), Marreddu, Sais (31’ st Melis), Armeni, Muscas, Lardieri (12’ st D. Pintus), E. Mura (21’ st M. Frau), Basciu (12’ st Sabiu), Caddeo, F. Frau. In panchina Doneddu, Orgiana, Manca, Scano. Allenatore Piras.

Arbitro : Monni di Carbonia.

Reti : 3’ pt, 20’ pt, 10’ st Ragatzu.

Note : Ammoniti Pintus, Valentino, Muscas. Recupero 1’ pt-4’ st.

Settimo San Pietro . Un ottimo Sant’Elena al “Cabras” di Settimo porta a casa i tre punti grazie alla tripletta del sempreverde Ragatzu. Partono subito forte i quartesi: al 1’ Serrau serve il numero 9 che non trova la porta di mezzo metro. Si rifà dopo due minuti il classe ‘82 che incorna sulla pennellata di Tocco. Al 19’ palla deliziosa di Tocco per Lai che scheggia il palo. Neanche un minuto dopo arriva la doppietta di Ragatzu che in area fredda Pintus.

Secondo tempo

Al 10’ della ripresa Ragatzu cala il tris con una deviazione vincente sul cioccolatino servito da Mura. Prima vera occasione per gli ospiti al 25’ con Sabiu da dentro l’area: reattivo Sanna. Al 29’ ci prova Caddeo ma Pintus mette in angolo. Un minuto dopo Valentino da fuori area e il suo tentativo è deviato sulla traversa. Al 40’ l’occasione migliore della partita per gli ospiti: tiro di Caddeo, respinge Sanna, palla che resta in area e a porta vuota Sabiu prende incredibilmente il legno.

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