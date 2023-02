Il sant’elena cade ed è nei guai 

SANT’ELENA 2

LI PUNTI 3

Sant’Elena (4-3-3) : Tirelli, Delogu, Mancusi, Silva, Ruggeri (4’ st Minerba), Floris (21’ st Rotaru), Littarru, Mura, Porta (23’ st Secci), Sanna, Ragatzu. In panchina Palumbo, Onidi, Serpi, Pilleri, Vignati, Caboni. Allenatore Marongiu.

Li Punti (4-4-2) : Secchi, Barracca, Olmetto, Val Pablo, Serna, Manca, Coulibaly, Troisi (31’ st Castigliego), Lemiechevsky (39’ st Madeddu), Fini, Alvarez. In panchina Mannoni, Pinna, Masala, Manca, Abderrabi, Ruju, Virdis. Allenatore Salis.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : 13’ pt Lemiechevsky, 27’ pt Ragatzu (r), 31’ pt e 14’ st Fini, 17’ st Littarru.

Note : espulso Palumbo; ammoniti Delogu, Mura, Silva, Troisi, Castigliego; recupero 2’ pt, 4’ st; spettatori 100.

MARACALAGONIS. Il Li Punti penultimo espugna il “Massimiliano Angioni” e inguaia il Sant’Elena in zona playout. Finisce 3-2 per i sassaresi. Ad aprire le marcature Lemiechevsky al 13’. La reazione quartese arriva alla mezzora: Serna atterra in area Mura, per l’arbitro è rigore. Capitan Ragatzu sigla l’1-1 e scuote i suoi ma il Li Punti torna nuovamente in vantaggio al 31’ grazie a una rete segnata da Fini.

Secondo tempo

Nella ripresa gli ospiti trovano il terzo gol, sempre con Fini. Littarru la riapre a 30’ dal termine. Il forcing finale dei quartesi, come accaduto contro Ferrini e Ghilarza, è vano. Il Li Punti può incassare i tre punti

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata