Il Sant’Elena approda ai quarti 

Ferrini 0

Sant’Elena 0

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Anedda (20’ st Mele), Bonu, Boi, Mudu; Scioni, Carboni, Sedda (41’ st M. Carta); Usai; Podda, Figos. In panchina Murtas, Corona, G. Carta, Pusceddu, Putzolu, Zara, Murgia I. Allenatore Pinna.

Sant’Elena (4-3-3) : Fortuna; Delogu, Vignati, Pinna, Ibba; Pilleri (26’ st Atzei), Fadda, Minerba; Floris, Porru, Piroddi (37’ st Pedoni). In panchina Celli, Onnis, Murgia II, Pintus, Melis, Tesio, Mura. Allenatore Piras.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Note : ammoniti Floris, Porru, Fadda. Recupero 2’ pt-6’ st.

Il Sant’Elena passa il turno reggendo sul campo della Ferrini: lo 0-0 fa sì che conti il 2-1 dell’andata, con gol decisivo dell’ex Atzei. I cagliaritani ci provano al 12’, con una rovesciata di Figos alta. Al 23’ tiro di Usai deviato a un soffio dall’incrocio, poco dopo controcross a seguito di una punizione respinta e girata di Podda sul palo. Il Sant’Elena al 36’ farebbe gol con Piroddi, che devia un cross da sinistra su punizione, ma l’arbitro segnala una spinta e annulla. In chiusura di tempo bella azione di Floris che va via da sinistra, sul suo cross bravissimo Bonu a salvare.

A inizio ripresa il classe 2007 Anedda tira al volo e colpisce il palo. Podda all’ora di gioco vede un suo tiro parato da Fortuna. Poi contropiede del Sant’Elena, palla a Porru e conclusione fuori. Ci provano entrambe, la Ferrini non riesce a trovare l’1-0 che l’avrebbe promossa per la regola (ancora presente in Coppa Italia di Eccellenza) del gol doppio in trasferta: fra le occasioni Fortuna salva su Podda e Carboni, Vignati su Figos. Il Sant’Elena sfiora la vittoria con la traversa colpita su conclusione di Floris.

