«Il Sant’Elena ai giovani» 

Quartu. Una retrocessione arrivata al termine di una stagione maledetta, segnata da tanti errori e una buona dose di sfortuna. La rocambolesca sconfitta con l’Ossese di domenica scorsa per 4-3, arrivata al 94’, ha sancito l’addio del Sant’Elena all’Eccellenza dopo quattro anni. Un verdetto amaro e per certi versi inaspettato all’inizio della stagione, anche perché la dirigenza aveva investito allestendo una squadra a immagine e somiglianza del tecnico Marco Piras, confermato dopo la salvezza conquistata ai playout nell’annata precedente.

Il film del campionato

Sembrava che i quartesi avessero imboccato la strada giusta, conquistando 12 punti nelle prime dieci gare e (a ottobre) una semifinale di Coppa Italia. Le tre sconfitte a novembre contro Ghilarza, Calangianus e San Teodoro avevano segnato l’inizio di un periodo difficile, culminato con le dimissioni improvvise di Piras alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa. La società aveva optato per una soluzione interna, promuovendo Fabio Vignati nel ruolo di giocatore-allenatore. La conquista della finale di Coppa con Vignati al timone (poi persa con l’Ossese), aveva riportato un po’ di serenità, ma tra dicembre e gennaio la squadra era rapidamente sprofondata in zona retrocessione compromettendo di fatto la salvezza. Con l’arrivo di Maurizio Rinino in panchina a inizio febbraio il Sant’Elena ha ripreso a giocare con più fiducia, crescendo progressivamente nelle prestazioni e ottenendo alcuni successi contro Bosa, Calangianus e San Teodoro che, però, non sono bastati a scongiurare la retrocessione.

Futuro

Ora si deve ripartire. «Continueremo a portare avanti il nostro progetto e, se è possibile, a espandere il gruppo societario», spiega Luca Meloni, presidente del Sant’Elena, «vogliamo proseguire con il lavoro di valorizzazione dei giovani e delle nostre scuole calcio. Anche nella partita persa con l’Ossese abbiamo schierato cinque fuori quota che possono avere un futuro importante. Il Sant’Elena può vantare uno staff competente e pienamente coinvolto nel progetto». Per quanto riguarda la guida tecnica, sembra probabile la conferma di Maurizio Rinino per la prossima stagione. «Ci stiamo lavorando», dichiara Meloni, «dobbiamo discuterne con tutti i soci nelle prossime settimane. Il mister ha svolto un ottimo lavoro, a prescindere dalla retrocessione».

