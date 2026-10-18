Il Santa Teresa passa con due reti nel recupero 

Tortolì 2

Santa Teresa 3

Tortolì (5-4-1): Krolczyk, Antinoli, Serra (21’ st Guglielmone), Delpiccolo, Carabajal, Lezcano (41’ st Scano); Loi (21’ st Thiam), Conti, Scarafoni, Mastropietro (46’ st Carracoi); Cadoni (28’ st Balbis). In panchina Bracaglia, Nocco, Thiobane, Lobina. Allenatore Criscuolo.

Santa Teresa (3-4-2-1) : Martinez, Secci (15’ st Siamparelli), Dias Braga, Campus; Minnelli, Nunes Correia, Aiana (27’ st Saiu), Gavagni (17’ st Alluttu); Djedje (28’ st Lena), De Oliveira; Laurent (23’ st Canu). In panchina Quattro, Achab, Pileri, Arca. Allenatore Levacovich.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : pt, 14’ Campus, 24’ Conti; st, 17’ Mastropietro, 46’ Siamparelli, 49’ Campus.

Note : espulso Conti; ammoniti Dias Braga, Loi, Cadoni, De Oliveira, Minnelli, Mastropietro, Lena; spettatori 400.

Tortolì. Fino al 91’ sotto. Poi tre minuti di veleno puro. Il Santa Teresa ribalta una partita che il Tortolì già assaporava vincente. I biancocelesti vincono 3-2 e consolidano la vetta. Campus sposta subito gli equilibri. Al 14’ si sgancia dalla linea difensiva, palla al piede, taglia il campo in verticale e si fa trovare puntuale all’appuntamento con il pallone che gli viene restituito per l’appoggio che vale l’1-0. Per la reazione, il Tortolì si affida ancora al figlio d’arte, quel Bruno Conti junior che dà del tu al pallone. Punizione dal limite (24’) e palla all’angolino: è l’1-1. Ma Conti è croce e delizia dei rossoblù: al 47’ incassa il secondo giallo e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi.

L’uomo in meno accende il Tortolì. La squadra di Criscuolo passa in vantaggio (17’) con Mastropietro che castiga Martinez. Nel recupero, il Santa Teresa si traverse da cannibale: pari al 46’ con Siamparelli e gol decisivo ancora di Campus al 49’ con un sinistro fulminante.

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