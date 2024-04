Il santa giusta vince, l’usinese resta in nove 

Santa Giusta 3

Usinese 0

Santa Giusta (4-5-1) : Parisi, Frau, Scanu, Caballero, Pavcic, Fernandez, Pibiri, Cau (12’ st Laconi), Lautaro (24’ st Miscali), Iesu, Piras (45’ st Ruiz). In panchina Simbula, Lutzu, Zonca, Dayawa. Allenatore Piras.

Usinese (4-3-3) : Tanca, M. Saba, Spanu, Daga, Cavaglieri (1’s t Porcu), Gutierrez, Capra (24’ st Ferranda), Sanna, Foddai, Tedde (35’ st Caboni), D. Saba. In panchina Mura, Nieddu, Saccu, De Rio, Panzali, Oggiano. Allenatore Robbi.

Arbitro : Tidili di Cagliari.

Reti : 15’ pt e 34’ st Iesu, 47’ st Miscali.

Note : espulsi Tanca (35’ st), Panzali (35’ st) e Caboni (48’ st); ammoniti Frau, Caballero, Pibiri, Piras e Gutierrez. Recupero 2’ pt 4’ st. Spettatori 250.

Santa Giusta. Vittoria per 3-0 del Santa Giusta contro l’Usinese. Per l’undici allenato da Marco Piras 3 punti importanti in chiave salvezza. La compagine ospite, invece, recrimina per la direzione di gara e termina la partita in 9 uomini per l’espulsione dei 2 portieri (e di un giocatore della panchina) dopo il secondo e terzo gol del Santa Giusta. I padroni di casa passano al 15’, grazie ad un calcio di punizione dal limite di Iesu. Il raddoppio al 34’ della ripresa, sempre con Iesu che mette in rete dopo un contatto con il portiere ospite, regolare secondo l’arbitro. Chiude Miscali al 47’.

