Il Santa Giusta riparte: «Obiettivo salvezza» 

Santa Giusta. Prende forma il Santa Giusta, che sarà protagonista del girone B di Prima categoria al via a fine settembre. Numerose le novità, a partire dal presidente. L’incarico sarà ricoperto da Marco Cau, vecchia conoscenza del pallone gialloverde. «Costruire la squadra non è stato facile», esordisce il massimo dirigente, «forse ci aspettavamo un aiuto maggiore da cittadini e giocatori, anche se non hanno aiutato le incertezze della fine della scorsa stagione. Anche i ragazzi di Santa Giusta, non sapendo cosa si sarebbe fatto, hanno deciso di andare altrove, così ci siamo ritrovati con pochissimi elementi in squadra».

Il gruppo però comincia a prender forma e ha un obiettivo preciso. «Il mio sogno», prosegue Cau, «era riuscire a fare una squadra con i giocatori di Santa Giusta, o al massimo dal circondario. Per quest’anno non ci siamo riusciti, in futuro vedremo. Puntiamo alla salvezza, sperando arrivi al più presto, cercando di lanciare più under 18 possibili».

La prima mossa è stata la scelta del nuovo allenatore, Roberto Sau. Per lui è un ritorno, a 10 anni di distanza dall’ultima volta: dal 2011 al 2014 infatti è stato grande protagonista, in panchina, della doppia promozione consecutiva dalla Terza alla Prima categoria. «Bobo Sau», afferma il presidente, «è affezionato al Santa Giusta ed è tornato volentieri. Io e lui abbiamo ricomposto il tandem che ci permise di fare quel salto oltre 10 anni fa». Lo stesso Cau, inoltre, non ricoprirà solamente la carica di vertice della società ma guiderà anche l’Under 18 regionale.

Nella rosa della prima squadra sono stati confermati Stefano Frau, nuovo capitano, Mauro Sanna e Nicolò Cabras. Gli innesti: Edoardo Simbula, terzino, Gustavo Johnson, centrocampista (per entrambi un ritorno), Riccardo Porta, terzino (ex Selargius), Alessio Ibba, centrocampista di fascia, e Giovanni Amendola, regista di centrocampo (già visto a Santa Giusta dal 2013 al 2015).

RIPRODUZIONE RISERVATA