Il Santa giusta fa festa in baronia 

POSADA 1

SANTA GIUSTA 4

Posada (4-4-2) : Deledda, Bono, Vardeu, Marongiu (15’ st Giu Satta), Pantazis, Ivanovic, Zela, Gra Satta, Filipovic, Ferrante (25’ st Pani), Murgia. In panchina Pintus, Brundu, Careddu, Doddo, Corrias, Ventroni. Allenatore Farina.

Santa Giusta (4-2-3-1) : Parisi, Caballero, Cirlini, Laconi (4’ st Catzeddu), Pavcic (44’ st Tuveri), Scanu (33’ st Lutzu), Cau (8’ st Miscali), Fernandez, Frau, Piras (11’ st Pibiri), Iesu. In panchina Urrai, Camedda, Tedesco, Sardu. Allenatore Lampis.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : nel primo tempo 4’ Zela (r), 21’ Iesu; nel secondo tempo 22’ Iesu, 24’ Pibiri, 43’ Fernandez.

Note : angoli 2-7; recupero 2’pt; ammonito Vardeu.

TORPÈ. Esordio casalingo amaro per il Posada, sconfitto per 4 a 1 da un ostico e ben preparato Santa Giusta. Partono bene i locali che dopo appena 4’ si portano in vantaggio con un tiro dal dischetto trasformato da Zela.

Poi però viene fuori la tecnica del Santa Giusta, che alla mezz’ora del primo tempo pareggia, poi nella ripresa ribalta con una doppietta di Iesu. In gol dopo due minuti Pibiri e nel finale realizza Fernandez.

Davide Ungredda

