Il Santa Giusta è pronto per una nuova impresa 

Santa Giusta. Dopo l’ottima stagione disputata da matricola del campionato, il Santa Giusta si prepara per il nuovo torneo di Promozione sotto la guida del confermato tecnico Nicola Lampis, reduce dalla positiva esperienza nel finale dello scorso anno culminata nella salvezza

Il tecnico

«Affronteremo squadre di blasone assoluto», afferma Lampis, «su tutte Nuorese, Alghero, Macomerese, Usinese e Stintino. Ma rimane difficile, guardando al mercato, trovarne qualcuna non attrezzata. Cercheremo di arrivare pronti, dal canto nostrosiamo motivatissimi».

La formazione

Confermata la colonna portante della squadra, composta dal capitano Germano Mereu, dal bomber Massimo Pibiri, dal laterale Stefano Frau, dai difensori Alessio Pavcic, Micheal Corona e Michele Tuveri e dai giovani Jacopo Urrai e Lorenzo Scanu. I volti nuovi in formazione sono quelli del portiere Lorenzo Parisi, di Facundo Cirlini, di Diego Caballero, di Jeff Boga, di Cristian Laconi, di Angelo Catzeddu, di Giacomo Miscali, di Andrea Iesu e di Davide Piras.

Il raduno

La preparazione precampionato inizierà domani. In attesa del calendario, ci sarà l’antipasto del match in Coppa Italia contro l’Abbasanta. «Sarà un bel banco di prova in vista della nuova stagione, utile anche per capire quali sono stati i progressi fatti nella preparazione», prosegue l’allenatore, che rimane con i piedi per terra e ha un obiettivo ben chiaro: «Partiamo per salvarci. È vero che Santa Giusta è una piccola realtà, ma con la rosa rinforzata, e una grande dose di umiltà, vogliamo fare bene».

