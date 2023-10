Il sangue rosso e blu di Re Claudio Ranieri 

«Lottare, mai mollare. Come diceva Al Pacino, dobbiamo conquistare ogni singolo centimetro». Sono passati dieci mesi e sono cambiati il contesto, gli scenari, gli obiettivi e molti dei giocatori con cui provare a conquistarli. Ma il principio è sempre quello e Claudio Ranieri non perde occasione per ricordarlo, nella buona come nella cattiva sorte. Lo ha ribadito anche al termine dell’ultima partita contro la Roma, una delle più pesanti non solo per il risultato finale: «Siamo uniti, non molliamo». Lo avesse detto chiunque altro - con questa classifica e con queste prestazioni - lo avrebbero preso quasi per un incantatore. Ma la sua storia, non solo quella in rossoblù, è un inno alla speranza, proprio perché costruita con il sacrificio, fiumi di sudore e perseveranza, appunto. Per lui le parole pesano quanto il talento, tra le mura intime di uno spogliatoio o davanti a un microfono pubblico. E come il Re più amato e rispettato, quando parla, entra nel cuore, oltre che nella testa, dei suoi cavalieri e del suo popolo dando a tutti forza e coraggio. Molto più di un condottiero, è uno scudo umano. Un garante in tempo di crisi. Non ci fosse stato lui in panchina in questo momento, lo sconforto avrebbe già preso il sopravvento sulla fiducia che, invece, resiste e domina. Tutti per uno e uno per tutti aspettando tempi migliori. E tutti sono pronti a soffiare sulle 72 candeline di chi ha fatto e continua a fare la storia. Con stima incondizionata e affetto. Il regalo poi, spera di riceverlo domenica a Salerno.

Fattore Ranieri

Compleanno speciale, dunque, oggi ad Asseminello dove il tecnico rossoblù verrà degnamente festeggiato dalla squadra e dagli altri componenti dello staff (all’allenamento seguirà, tra l’altro, la conferenza stampa pre Salernitana-Cagliari, particolarmente attesa). In un momento così delicato, non ha perso l’ottimismo e lo trasmette ogni giorno ai giocatori. Alterna bastone e carota, tiene tutti sul pezzo e le sue battute a volte aiutano a sdrammatizzare e alleviare la tensione agonistica che inevitabilmente si respira in vista di una partita così importante. Fattore Ranieri. Ieri, oggi, domani. Il Cagliari sulle sue spalle larghe e sagge. Anche dopo sei sconfitte in otto partite, il tecnico di Testaccio continua ad avere un credito pazzesco che gli consente di lavorare con serenità e di prendere scelte importanti con lucidità.

Unità d’intenti

L’impresa centrata quattro mesi fa a Bari fa ancora rumore, speciale come il triennio 1988-1991 che già lo aveva reso eterno. Un anno fa di questi tempi la Domus era una polveriera, oggi applaude e incita la squadra anche dopo un 1-4 e l’ultimo posto solitario. La conseguenza, pure questa, di una mentalità che Ranieri è riuscito a trasmettere all’intero ambiente a prescindere dai risultati. «L’importante è sempre dare tutto ciò che si ha. Possiamo perdere ma mai uscire sconfitti». La gente ha capito, anche per questo lo adora e continua a fidarsi ciecamente di lui. Il fatto che abbia riportato il Cagliari in Serie A in una situazione piuttosto compromessa è - paradossalmente - solo la ciliegina sulla torta che troverà oggi ad Asseminello. Quando è tornato a gennaio, il Cagliari rischiava addirittura di essere risucchiato nei playout, ma lui aveva già vinto, prima ancora di sedersi in panchina contro il Como. Solo l’annuncio del suo ritorno è bastato per spazzare via la negatività, ricompattare un ambiente divorato da una retrocessione sanguinosa e spingerlo verso un’unica direzione. «Ai tifosi voglio dire: se giochiamo male, stateci dietro. Non c’è peggior cosa di sentire i tifosi mormorare: durante la partita soffiateci dietro», l’appello il giorno della presentazione, il 3 gennaio nella sala stampa della Domus che ribolliva di emozioni e speranze nonostante la classifica. Ranieri ha chiesto «la stessa unità d’intenti» alla vigilia della trasferta di Firenze spegnendo sul nascere malumori e paure. Lui può. Lui deve. Cagliari è con lui, come recitava lo striscione all’ingresso dello stadio contro la Roma. E in una città diversa lui non avrebbe voluto festeggiarli, questi 72 anni.

