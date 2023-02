Il sangue di Wojtyła donato alla città 

«Un grande dono per la nostra parrocchia e per tutta la città». Don Ireneo Schirru, sacerdote della chiesa principale di Selargius, annuncia così l’arrivo della reliquia di San Giovanni Paolo II nella parrocchia Vergine Assunta: alcune gocce di sangue del pontefice polacco custodite all’interno di un prezioso reliquiario color oro, arrivato a Selargius grazie anche al ponte fra Polonia e Sardegna creato dal circolo Shardana a Varsavia. La presentazione ufficiale - con tanto di messa celebrata dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi - è in programma per sabato, ma i preparativi nella chiesa di via Gallus fervono ormai da giorni.

Il dono

Un regalo atteso quanto inaspettato. «Tutto è nato dalla visita del reverendo Czeslaw Banaszkiewicz a Selargius», racconta don Ireneo, «il sacerdote polacco quest’estate era in vacanza in Sardegna ed è venuto a celebrare la santa messa nella nostra comunità, portando con sé una reliquia di San Giovanni Paolo II». Un gesto apprezzato dal sacerdote e dai fedeli selargini che hanno voluto baciare il ricordo di Karol Wojtyła, il papa polacco diventato santo nel 2014. «Alla sua partenza», dice il parroco di Selargius, «ho chiesto al reverendo di poter avere con noi una reliquia del Santo Padre, e la richiesta è stata esaudita».

Il parroco

Il dono è arrivato direttamente dalla Polonia, inviato dal cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo emerito metropolita di Cracovia, che lo scorso settembre aveva ricevuto la richiesta ufficiale inviata dal parroco selargino. «Un sogno che diventa realtà», commenta soddisfatto don Ireneo, «per noi è un onore poter custodire la reliquia di un papa amato da tutti, compresi i giovani. Il pontefice di origine polacca aveva una capacità di comunicare rara, riusciva ad arrivare al cuore delle persone, non a caso tutto il mondo lo ricorda con affetto. Ho avuto il piacere di incontrarlo durante la sua visita pastorale in Sardegna nel 1985 ricordo ancora la folla presente che lo osannava».