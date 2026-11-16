Hanno aspettato più di una settimana per il funerale. Dodici lunghi giorni trascorsi con un dolore che non si è attenuato. «Ciao Mau, vola in alto», la dedica della famiglia e degli amici di Maurizio Porcu, il 19enne morto il 4 novembre, travolto da un’auto mentre attraversava la statale 130 all’altezza di Decimomannu per raggiungere casa della fidanzata. Una giovane vita spezzata che ieri Selargius ha salutato per l’ultima volta nella chiesa del Santissimo Salvatore, che a malapena è riuscita a contenere parenti e amici del ragazzo scomparso.

Lacrime e preghiere

Piangono, si abbracciano, si stringono le mani mamma Angela e la figlia Jessica, provano a farsi forza a vicenda mentre lo sguardo resta fisso sulla foto posizionata sulla bara, quell’immagine sorridente di Maurizio che emana dolcezza. Accanto a loro c’è anche la fidanzata Nicole Desiré, che quella sera lo aspettava a casa sua, la nonna materna, insieme agli zii e cugini con cui il 19enne è cresciuto. C’è anche papà Gianpaolo.

Ci sono gli amici di Maurizio con la maglietta bianca e la foto del ragazzo stampata, tanti giovani della sua età, arrivati per dirgli addio, con gli occhi lucidi, ancora increduli. Ragazzi che fino a pochi giorni fa ridevano con lui, e oggi si sono ritrovati a piangere davanti a una bara. «Eri un amico leale, sempre presente, di quelli che si contano sulle dita di una mano. Ci mancheranno le telefonate con te sino a tardi, le serate insieme. Vola alto e dacci la forza da lassù», le parole di tre amici all’altare della parrocchia, davanti alla bara bianca, circondata dai fiori dello stesso colore. E la foto di Maurizio che sorride.

Il parroco

Toccante l’omelia di don Vittorio Quaranta. «Sono passati dodici giorni da quella notte, giorni interminabili, sospesi, resi ancora più pesanti dalle attese burocratiche, dalle indagini, e dal silenzio forzato prima di doverci ritrovare qui per l’ultimo saluto. Maurizio aveva gli occhi e il cuore pieni di futuro. Il giorno dopo l’incidente lo aspettava un colloquio di lavoro, un progetto spezzato dal buio di una strada». Si rivolge ai genitori, e alla fidanzata Nicole che lo aspettava quella maledetta sera: «l’amore non è mai colpa, Maurizio camminava verso di te perché quella era la sua gioia e la sua luce. E il buio che lo ha portato via non appartiene a voi, è solo la fragilità tragica di questa terra».