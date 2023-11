Il San Teodoro spazza via il Sant’Elena:  in gol Ruzzittu, Mulas (due volte) e Malesa 

San Teodoro 4

Sant’Elena 0

San Teodoro (4-4-2) : Melis, Malesa Di Nardo (32’ st Delogu), Saggia, Muzzu, Varrucciu, Saiu (32’ st Casula), Animobono, Mulas, Molino (4’ pt Pala, 26’ st Mastromarino), Ruzzittu (32’ st Moran). In panchina Deiana, Spano, Bassu, Caocci. Allenatore Sanna.

Sant’Elena (4-3-3) : Fortuna, Delogu, Ibba, Pilleri (19’ st Atzei), Vignati, Angiargia, Floris, Fadda (33’ st Anedda), Porru (19’ st Pedoni), Curreli (40’ st Mura) Minerba. In panchina Ghimici, Onnis, Giancarli. Allenatore Piras.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : nel primo tempo 24’ Ruzzittu; nel secondo tempo 2’ e 26’ Mulas, 24’ Malesa.

Note : angoli 4-2; ammoniti Minerba, Mulas, Saiu; espulsi Molino e mister Sanna; recupero 3’ pt - 3’ st.

SAN TEODORO. Un San Teodoro praticamente perfetto si abbatte sul malcapitato Sant’Elena, riscattando la pesante sconfitta contro il Tempio con un netto 4 a 0 ai danni dei cagliaritani. Una gara a senso unico sin dalle prime battute, con gli ospiti che mai sono riusciti a impensierire la difesa di casa, se non in due circostanze: in avvio con la conclusione di Curreli che lambisce il palo e alla mezz’ora con un colpo di testa di Minerba che ha sorvolato la traversa. Dopo il gol subìto a freddo a inizio di ripresa, il Quartu ha provato a reagire, ma Malesa al 24’ ha di fatto spento le timide speranze degli ospiti.

Il match

Il risultato si sblocca al 24’ con un colpo di testa di Ruzzittu su assist di Malesa. Nella ripresa, al 2’ Mulas si inventa la prima magia di giornata con una gran conclusione a giro che si insacca a fil di palo. Al 24’ terza marcatura dei viola, questa volta è Mulas che sfrutta a dovere una sponda di Saiu nel cuore dell’area di rigore. Due minuti più tardi ecco la doppietta personale di Mulas, con la seconda prodezza: sponda di testa di Ruzzittu, Angiargia perde la marcatura con il capocannoniere, quest’ultimo di tacco si sposta la palla sul mancino e calcia a botta sicura una bordata che finisce sotto al “sette”.

