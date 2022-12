Il San Teodoro fa l’esame al Latte Dolce  

Va a Calangianus l’Ossese, ora più staccata dalla vetta perché è scivolata a -7 giovedì perdendo col Latte Dolce. I bianconeri non avranno l’allenatore Giampiero Loriga in panchina, squalificato. Sfida di sicuro interesse è quella del “Maristiai” fra Taloro e Ferrini, riedizione della semifinale playoff della passata stagione: i gavoesi sono sempre nella zona alta della classifica, al quarto posto, i cagliaritani si sono rilanciati coi successi consecutivi su Nuorese e soprattutto Budoni. «Gavoi è la trasferta più difficile di ogni campionato, però è una partita divertente e ci stimola. Vogliamo andare a far risultato anche lì perché non meritiamo la posizione di classifica in cui siamo», l’analisi del centrocampista della Ferrini Alberto Usai. Trasloca a Sant’Antioco, su un campo in erba sintetica, il Carbonia di Diego Mingioni che battendo 2-3 il Sant’Elena mercoledì ha ottenuto il dodicesimo risultato utile di fila. I minerari giocano contro la Tharros, molto rinnovata sia dal mercato sia dall’arrivo di Maurizio Nulchis in panchina.

Il turno dell’Immacolata ha portato il Latte Dolce da solo in testa, vincendo lo scontro diretto a Ossi e approfittando del ko del Budoni con la Ferrini. I sassaresi ricevono al “Vanni Sanna” il San Teodoro, in un’altra gara di alta classifica perché i viola sono quarti. Per Giorico molto difficile il recupero di Celin, Kaio Piassi e Olivera, tutti e tre infortunati. Torna invece in casa il Budoni (sette su sette nelle gare interne, pure quando non ha giocato nel suo impianto) per provare a riscattarsi nell’insidiosa gara con la Villacidrese. «Siamo una squadra forte fatta per vincere: vogliamo farlo in ogni partita, è il nostro obiettivo per questa stagione», la carica del centrocampista argentino Fernando Tissone, arrivato in Gallura a fine novembre. Ospiti reduci dal turno di riposo e con Ryduan Palermo capocannoniere a quota 13 gol.

Si chiude oggi alle 15 il girone d’andata con la diciannovesima giornata. L’ultima a riposare è il Ghilarza, che ha chiuso con un ottimo 3-0 sulla Nuorese giovedì (con rigore parato da Mereu a Cocco) e tornerà in campo la prossima settimana nella prima di ritorno.

Capolista in solitaria

Le inseguitrici

Le altre

Scontro diretto salvezza in Nuorese-Monastir. I verdazzurri, sconfitti 3-0 a Ghilarza, sono ora a -3 dalla zona playout e -2 dagli avversari odierni: non vincono dal 22 ottobre contro l’Iglesias, ma stanno provando a superare le tante difficoltà della prima parte di stagione. La squadra di Tonio Madau è invece in ripresa: otto punti nelle ultime quattro, anche con rinforzi dal mercato. L’ultimo è l’attaccante Principe Lorenzoni, classe ‘95 nato in Puglia ma di origini sarde tesserato in settimana dopo aver iniziato la stagione al Mazzarrone in Sicilia (l’anno scorso era al Li Punti). In palio punti salvezza anche in Arbus-Lanusei (gli ogliastrini hanno avuto tanti arrivi e partenze) e soprattutto Iglesias-Sant’Elena, coi rossoblù che hanno perso otto partite di fila e i biancoverdi rimaneggiati per le squalifiche di Caboni, Floris, Ruggeri e Serpi, eredità del contestato finale di mercoledì col Carbonia (ma è arrivato dall’Ovodda Filippo Littarru, ex Taloro Gavoi). Bosa-Li Punti si gioca a Sa Rodia, ospiti ultimi e unici ancora senza vittorie.

