«Il San Marcellino? Io mi curo qui» 

«Le carenze ci sono e vanno colmate ma occorre – al contrario di quello che è stato rimarcato anche da qualche consigliere regionale nelle ultime settimane – essere molto cauti nel dire che il San Marcellino non è un luogo sicuro». La difesa a spada tratta dell’ospedale del Sarrabus arriva direttamente dal sindaco di Muravera Salvatore Piu, per vent’anni medico del San Marcellino (per poi fare il primario al Marino e chiudere da direttore generale a Sanluri) e attualmente in cura proprio lì: «Sono un paziente oncologico – spiega – e sarei potuto andare ovunque per curarmi, ho scelto Muravera proprio perché mi sento sicuro e coccolato. All’inizio sono stato al Mater di Olbia, un’eccellenza in Sardegna. Bene, a Muravera non ho trovato differenze». Il merito, aggiunge Piu, va al sacrificio di medici, oss e infermieri «che in silenzio lavorano e stringono i denti per garantire assistenza e massima professionalità».

Le chiusure

Piu, in ogni caso, ribadisce come il San Marcellino sia stato depotenziato negli ultimi decenni: «Non è più – chiarisce – quello di un tempo, solo per fare un esempio: il reparto di ortopedia dove io stesso ho lavorato è stato chiuso. Purtroppo non è facile riaprirlo, si vedano i casi di Nuoro, Oristano e Sassari. Eppure il nostro ospedale conta ancora diverse professionalità, e a loro dobbiamo rispetto. Se uno sostiene che non è sicuro allora deve anche avere il coraggio di sostenere che bisogna chiuderlo e io non ci sto».

L’appello

Di certo occorre sopperire alle tante carenze «e di questo – dice ancora il primo cittadino – vorrei parlarne con l’assessore regionale alla sanità Armando Bartolazzi, col presidente della commissione sanità e con i consiglieri regionali del territorio. Già da ora parte il mio invito per una visita congiunta al presidio». La ricetta, sempre secondo Piu «è quella della massima integrazione tra territorio e ospedale, e cioè gli specialisti che lavorano qua in privato diano una mano al San Marcellino e viceversa. Ovviamente servono medici, e in questo la Regione dovrà fare la sua parte. Rafforzi il territorio e in automatico rafforzerà l’ospedale». Un doppio lavoro di squadra, insomma: «Anche sul Pronto Soccorso – conclude Piu – ciascuno deve fare la propria parte possibilmente con gli strumenti e i professionisti che ci auguriamo la Regione, e quindi l’azienda sanitaria, metteranno a disposizione. Il San Marcellino è una parte di me stesso e ancora oggi posso dire che ci sono delle eccellenze. Senza dubbio ce ne sono nel reparto oncologico. Lavoriamo uniti per far crescere ancora il gioiello del Sarrabus».

