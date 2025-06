«Il San Marcellino? Ci aiutino i sindaci» 

«Le soluzioni per il rilancio del San Marcellino? Ci aiutino i sindaci a trovarle, mettendo in campo anche loro delle risorse per attrarre i medici». Lo dice con franchezza il commissario della Asl 8 Aldo Atzori dopo aver sentito i primi cittadini del Sarrabus e del Gerrei nel corso del Consiglio straordinario di Muravera (Aula “Piero Loddo” strapiena come non si vedeva da anni, a dimostrazione di quanto il tema sia sentito) per parlare, appunto, della grave situazione dell’ospedale.

Il confronto

«Le criticità – sottolinea Atzori – le conosciamo tutti e dipendono soprattutto dalla carenza di medici o, meglio, dal fatto che non vogliono spostarsi in periferia. Purtroppo la volontà a volte non basta. E allora inauguriamo una nuova fase, fatta di dialogo, scelte condivise e aiuti reciproci». Se, insomma, il problema principale è che i medici non si vogliono spostare in periferia (anche con gli incentivi da parte della Asl) allora «le comunità trovino ulteriori modi per incentivarli, ad esempio mettendo a disposizione un alloggio, un affitto, un qualsiasi intervento che agevoli la scelta che deve fare un giovane medico». Le richieste da parte degli altri sindaci e dei consiglieri di minoranza di Muravera sono state piuttosto dettagliate: fra le principali due medici in turno al Pronto soccorso, un ortopedico, un oncologo, cardiologia nel fine settimana, potenziamento laboratorio analisi. «Per l’ortopedico – aggiunge Atzori – abbiamo quasi risolto, forse anche per l’oncologia dove una dottoressa, come è suo diritto, ha chiesto la mobilità. Stiamo cercando di creare le condizioni per favorirne la permanenza. Ecco, tutte le azioni possibili le stiamo portando avanti».

Tra gli interventi molto deciso quello del sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi: «La grave situazione dell’ospedale è il frutto di scelte scellerate da parte della Regione che si sono succedute nel tempo, ora si faccia l’impossibile per cambiare marcia». Ma anche degli altri sindaci che hanno preso la parola – Sandro Porcu, Leonardo Usai, Marco Lampis, Eugenio Murgioni – e dei consiglieri sia di maggioranza Andrea Mura, Matteo Plaisant che di minoranza. «Già da oggi – suggerisce Andrea Zinzula – diamo corpo e gambe a questo incontro, in ogni Consiglio si approvi un atto ufficiale con voce unica». Proposta accolta «anche perché questo – dice il sindaco di Muravera Salvatore Piu – è l’ultimo treno».

La distanza

E allora tutti al lavoro per salvare il San Marcellino, unico ospedale «di casa» nel Sarrabus e nel Gerrei. Perché, come ha raccontato il sindaco di Escalaplano Marco Lampis, «se a un anziano dicono che lo stanno portando in ospedale, lui chiede: “Ma dove? Perché a morri a Casteddu non bandu , a Muravera invece ci vado”».

