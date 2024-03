Il San Giuliano è da medaglia d’oro 

L’olio Bosana Monocultivar di San Giuliano conquista la medaglia d’oro. «È l’ultimo riconoscimento di una lunga serie», scrivono dall’azienda di Alghero guidata da Pasquale Manca e salita sul gradino più alto del podio nel concorso diretto da Gino Celletti, assaggiatore di fama mondiale. La sfida era riservata agli oli monoparentali.

«Il Bosana Monocultivar dell’azienda algherese ha ricevuto la medaglia d’oro “Expo gold 2024”. Un premio che si aggiunge al recente e autorevole piazzamento nell’Evoo world ranking, la classifica dedicata ai migliori oli extravergini e ai migliori produttori oleari al mondo – precisano ancora da San Giuliano -. Nel corso del 2023 sono stati ben cinque gli oli insigniti del titolo "Extra vergine dell’anno 2023”: Cuor d’olivo fruttato, lo stesso Monocultivar Bosana, Primér, Biologico e L’Originale».

Ad Alghero non hanno dubbi: «La costante presenza di etichette San Giuliano in vetta ai concorsi mondiali testimonia l’alta qualità e la cura con cui l’azienda si è proposta in tutti questi anni, non un unico risultato ma una costanza di successi che la porta al vertice delle realtà italiane».

