Il San Giorgio ne fa tre e si allontana dai playout 

San G. Perfugas 3

Bosa 1

San G. Perfugas (4-3-3) : Moscaritolo, Brizzi, Casu, Pitruzzello (37’ st Delizos), Milia, Canu, Bazzoni (43’ st Giagheddu), Cassano, Secchi, Carta, Alcazar. In panchina Saragato, Muntoni, Truddaiu, Bellu. Allenatore Piga.

Bosa (4-3-3) : Arseni, Pes (1065 st Cossu), Palacios, Costa, Sylla (1’ st Pischedda, 33’ st Urgu), Riu, Fadda, Unali, Spano, Brisida, Carta (12’ st Migan). In panchina Viale, Madau, Soddu, Laurenza, Ruggiu. Allenatore Carboni.

Arbitro : Arru di Sassari.

Reti : pt 3’ Bazzoni; st 1’ Carta, 48’ Alcazar, 49’ Fadda.

Perfugas. Giove Pluvio sul manto erboso del Badu ‘e Linos ha fatto sbucare l’arcobaleno al 1’ per poi scatenare un acquazzone. Ne è derivata una gara in cui il San Giorgio Perfugas ha vinto colpendo per due volte a freddo il Bosa.

Al 3’ del primo tempo show Alcazar-Bazzoni, con dribbling sul difensore in area e palla in gol. Poi, 30 secondi dopo il via della ripresa, Milia serve Carta che è freddissimo davanti ad Arseni e insacca il raddoppio. C’è tempo anche per un applauso d’incoraggiamento per l’arbitra Arru, colpita da una dolorosa pallonata sul viso. Nel recupero il 3-0 firmato da Alcazar su assist di Giagheddu e, dopo 1’, il gol della bandiera di Fadda che segna poco oltre il cerchio del centrocampo sorprendendo Moscaritolo.

