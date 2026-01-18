VaiOnline
Al Paules.
19 gennaio 2026 alle 00:25

Il Samugheo risponde all’Atletico Cagliari 

Samugheo 1

Atletico Cagliari 1

Samugheo (3-4-3) : Carta, Macis (10’ st Frau), Fernandez, Cina (10’ st Fadda), Manca, S. Frongia (39’ st Pisano), Erbì (18’ st Gallon), M. Frongia, Hurtado, Arru (31’ st Demelas), Sardu. In panchina Cabasino, Demurtas, Ginesu, Loi. Allenatore Ferraro.

Atletico Cagliari (4-2-3-1) : Polidetti, Ricciardi, E. Secci, Aretino, Marongiu, Sanna, Porcu, Caddeo (21’ st Montisci), Littera, Pinna, Cuccu (49’ st Saba). In panchina Pani, Balloi, Floris, Berlucchi, Aime, A. Secci, Virdis. Allenatore Saba.

Arbitro : Arru di Sassari.

Reti : 18’ st Caddeo, 30’ st M. Frongia.

Note : espulso Littera (Atletico Cagliari) per doppia ammonizione al 33' del secondo tempo. Ammoniti Fadda e Pinna. Recupero 1’ pt – 3’ st.

Samugheo. Termina in parità la sfida tra Samugheo e Atletico Cagliari (1-1). Partita equilibrata, con le marcature che arrivano nel corso della ripresa. Al 20’ passano gli ospiti, grazie a Caddeo che conclude un contropiede orchestrato da Cuccu. Al 30’ il pareggio di Mauro Frongia con un tiro da fuori area dopo aver saltato 3 difensori ospiti. Atletico Cagliari in 10 dal 33' ma il punteggio non cambia fino al triplice fischio. (g. pa.)

