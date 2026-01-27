VaiOnline
Il Samugheo resta senza allenatore 

Samugheo. Giorgio Ferraro si è dimesso dalla guida del Samugheo, compagine che partecipa al torneo di Promozione (girone A). Lo ha reso noto la società: «L’Unione Sportiva Samugheo», è scritto nella nota, «comunica le dimissioni dell’allenatore della prima squadra» ed «esprime un sincero ringraziamento a mister Ferraro per questi 4 anni vissuti insieme, tre da allenatore, uno da giocatore. Un percorso fatto di crescita costante e continue migliorie, perseguendo la filosofia di puntare forte sul settore giovanile e sulla territorialità. Niente potrà rimuovere il bellissimo cammino dello scorso campionato, culminato con la vittoria del girone e la promozione. Auguriamo le migliori fortune e una carriera ricca di soddisfazioni e traguardi».

Il tecnico di Ollastra lascia la squadra con 24 punti e 4 di vantaggio sulla zona playout. «È stata una decisione presa per il bene di tutti», afferma Ferraro, «lascio un gruppo squadra forte, in buona posizione di classifica, e una società stupenda che sono convinto terrà la categoria. Nel calcio le strade si possono dividere ma i rapporti umani rimangono. Ringrazio tutti per gli anni passati assieme e per avermi dato la possibilità di iniziare ad allenare». (g. pa.)

