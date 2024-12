Il Samugheo rafforza il primato, alla Don bosco basta un gol 

Don Bosco F. 1

Lib. Barumini 0

Don Bosco Fortitudo : Melis, Aramu, Costorella (59’ Melas), Di Antonio, Frau, Mocci, Murgia, Urru, Olla (28’ J. Liscia), Zedda, Scanu (89’ Cancedda). Allenatore Lampis.

Libertas Barumini : Caria, L. Scalas, M. Concu, Tocco, M. Scalas, Pitzalis, Ghiani (81’ G. Concu), Dedoni, Magnini, Atzeni, Corona. Allenatore Torrigiani.

Arbitro : Calamida di Cagliari.

Rete : 37’ J. Liscia.

Vittoria di misura per la Don Bosco Fortitudo Guspini, che supera la Libertas Barumini. Al 4’ Urru da lontano tenta di sorprendere Caria, che la alza sulla traversa. Al 5’ ancora Urru ci prova su punizione, fuori di poco. All’8’ è la volta del Barumini: Atzeni scarica al limite per Dedoni, che calcia fuori di poco. Al 37’ il gol del vantaggio dei padroni di casa: Mocci dalla destra mette in mezzo, torre di Costorella e J. Liscia mette dentro da due passi. Inizia la ripresa con una grande occasione per la Don Bosco: contropiede, Scanu serve E. Frau che calcia dal limite, murato da Tocco. Al 56’ grande parata di Melis su colpo di testa di Tocco. Al 68’ occasione enorme per il Barumini: M. Concu spara alto dopo una punizione di Corona. Nel recupero, Cancedda prova un gol impossibile da 60 metri, para Caria.

