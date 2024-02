Il Samugheo non va oltre il pari con il Freccia Parte Montis 

Perdaxius 0

Segariu 2

Perdaxius : Cossu, Curreli, Porcu, C. Di Meglio, Alì Nader, Deluna, Congiu, G. Cadoni (66’ Piras), Foglia, Fidanza (65’ M. Manca), D. Manca. Allenatore Porcu.

Segariu : Pusceddu, Fadda (65’ Flore), Palmas, Bussu, Murru (75’ Pisanu), Oliva, Zaccheddu, Caddia (65’ Caria), S. Tronci, M. Tronci, Alberghina. Allenatore Vargiu.

Arbitro : Meloni di Cagliari.

Reti : 10’ Bussu, 22’ M. Tronci.

Non è un periodo felice per il Perdaxius: una settimana fa la sconfitta nel derby contro la Fermassenti, poi le dimissioni dell’allenatore-giocatore Fabio Tinti, nell’anticipo di sabato la nuova sconfitta, 0-2, contro il Segariu. E la sensazione che occorra far quadrato per ritrovare lo smalto e l’entusiasmo di inizio stagione. In un campo reso una risaia dalla pioggia, gli ospiti passano in vantaggio al 10’ con Bussu su calcio d’angolo di Oliva: lo schema funziona, il centrocampista attacca il primo palo e piazza la sfera sul secondo. Il raddoppio lo sigla al 22’ M. Tronci sfruttando un cross nato da azione di contropiede: girata vincente di piatto e gara virtualmente chiusa nel primo tempo anche perché poi i padroni di casa non riusciranno in effetti a creare insidie particolari. Da registrare, invece, nella ripresa una occasione da rete di Zaccheddu.

