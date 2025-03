Il Samugheo non si ferma, l’Arbus travolge la Virtus 

Antiochense 2

Samugheo 3

Antiochense : Pintus, Marteddu (83’ Angioni), Madeddu, Congiu, Bove, Gherardini (46’ Cosa, 83’ Perna), Armeni, Podda (66’ Sais), Manca, Sabiu, F. Frau. Allenatore Piras.

Samugheo : Carta, L. Frau, M. Frongia, Ginesu, Manca, S. Frongia, Loreto (84’ Macis), Diana, Pistis (84’ Tatti), Arru, Sardu. Allenatore Murru.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

Reti : 23’ L. Frau, 34’ Sabiu, 44’ S. Frongia, 60’ Cosa, 80’ Arru.

La capolista Samugheo impone (a stento) la sua legge in laguna ma la sua vittoria è molto sofferta: 3-2 contro un’ottima e sfortunata Antiochense. Ospiti avanti con L. Frau al 23’: sinistro da 15 metri che colpisce il palo e si infila. Al 34’ pari immediato con Sabiu che capitalizza un assist di Armeni bravo a rubare palla sulla trequarti. A fine tempo Samugheo di nuovo avanti con S. Frongia: tiro all’incrocio dei pali sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa dopo una occasione sprecata da Podda, il pari è merito di Cosa (dopo 10 minuti si infortuna) che insacca di testa un cross di Manca. A questo punto la gara è apertissima e la decidono gli episodi: due occasioni clamorose sbagliate per parte (Sais tira sui piedi di Carta) ma a 10’ dal termine Arru in mischia indovina la rete del 3-2 per il Samugheo. Assedio dell’Antiochense, ma la capolista resiste con enorme fatica.

