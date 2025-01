Il Samugheo non sbaglia un colpo ma il Perdaxius non molla 

Isili 0

Samugheo 1

Isili : Matza, Caredda, Massa, Casu, Meloni, Laconi, Casadio, Pirisi (75’ Ghiani), Secci (70’ Zedda), Podda (54’ Demuro), Bortolini (80’ Vacca). Allenatore Melis.

Samugheo : Carta, Frau, Fadda, Ginesu, Manca, S. Frongia, M. Frongia, Diana, Pistis, Arru, Sardu. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Loi di Cagliari.

Rete : 50’ Frau.

Colpo del Samugheo, che viola il campo dell’Isili col risultato di 1-0. L’Isili parte bene: al 5’ cross di Casadio, colpo di testa di Podda e palla di poco a lato. Al 10’ Casadio tira da fuori, palla vicino al palo. Al 16’ Samugheo in avanti, Sardu impegna Matza. Al 20’ punizione degli ospiti, palla che finisce fuori di poco. Al 24’ Casu calcia bene ma il portiere ospite Carta manda in angolo. Sul successivo angolo i padroni di casa protestano per un calcio di rigore non concesso. Al 50’, il Samugheo passa in vantaggio: lancio lungo per Frau, il giocatore dribbla il suo diretto avversario e deposita in rete. L’Isili prova subito a rimettersi in carreggiata. Al 60’ grande occasione per Caredda che sfiora il palo. Al 65’ Casadio calcia di prima intenzione il portiere devia di piede. Ancora qualche occasione per i padroni di casa, ma alla fine il Samugheo riuscirà a portare a casa l’intera posta in palio. (a. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA