Il Samugheo mostra i muscoli 

Cannonau Jerzu 0

Samugheo 2

Cannonau Jerzu (4-2-3-1) : Piroddi, Lai, Fe. Serra (24’ st Erriu), Bruno, Vargiu (1’ st Furcas); F. Carta, Ruggeri; M. Serra, M. Carta (1’ st R. Serra), Boi; Muceli. In panchina Casula, Pilia, A. Deiana, Salis, M. Deiana, Sirigu. Allenatore Laconi (Piccarreta squalificato).

Samugheo (4-4-2) : A. Carta, Frau (24’ st Zucca), Cina, S. Frongia, Fernandez; Loreto (35’ pt Diana), Manca, M. Frongia (40’ st B. Demelas), Fadda (16’ st Pisano); Macis, Sardu (33’ st Erbì). In panchina Cabasino, Ginesu, L. Demelas, Pretta. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : pt 30’ Frau; st 20’ Pisano.

Note : espulso Macis; ammoniti F. Carta, Ruggeri, M. Serra, Lai; recupero 2’ pt-5’ st; spettatori 250.

Jerzu . Fatta eccezione per la trasferta di Uta, il Samugheo si conferma squadra da trasferta. La formazione di Ferraro espugna anche il Teccodì di Jerzu, dove cade il Cannonau orfano del suo allenatore Piccarreta appiedato per una giornata dal giudice sportivo. Che il Samugheo fosse un avversario insidioso, gli ogliastrini lo sapevano. I fatti, e il risultato della partita, l’hanno confermato in pieno. Alla mezzora Frau sorprende tutti andando in rete per il vantaggio ospite, forse nel momento migliore dei biancoverdi. Che provano a reagire per evitare di andare in svantaggio all’intervallo, ma sbattono contro il muro difensivo del Samugheo.

Dagli spogliatoi esce un altro Cannonau, con alcuni correttivi ordinati da Piccarreta nel tentativo di sparigliare le carte. Al 16’ Pisano subentra a Fadda e, dopo duecento secondi, segna il gol che cristallizza il risultato. Il Cannonau, che in settimana ha beneficiato di 3 punti a tavolino dopo la gara (persa sul campo) di Selargius, ci prova in tutti i modi ma la giornata è segnata. ( ro. se. )

