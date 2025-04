Il Samugheo è promosso, la Gialeto supera l’arbus 

Gialeto 2

Arbus Costa V. 0

Gialeto : F. Sanna, Mascia, J. Pinna (82’ Cordeddu) Piras, F. Ruggiero, Usai, Di Laura, Zucca, L. I. Sanna (96’ Pichiri), D. Pinna (94’ Medda) Sitzia (69’ Onnis). Allenatore Ruggiero.

Arbus Costa V. : Pilloni, Spina, Collu, Totime (74’ Di Paola), Accossu, Haoui, S. Atzori, Floris, Concas, L. Atzori, Dessì (61’ Ziwando). Allenatore Perra.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : 14’ Zucca, 60’ L. I. Sanna.

La Gialeto supera l’Arbus Costa Verde nello scontro diretto della penultima gara di campionato. Senza gli squalificati Montis (vice allenatore), Lai e Mattana, i rossoverdi vanno in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo: Di Laura recupera palla nei pressi della bandierina, serve l’accorrente D. Pinna, cross dal fondo per Zucca lasciato libero in area all’altezza del dischetto che è abile a fare gol. Cosi come nel primo tempo, anche nella ripresa i padroni di casa marcano al quarto d’ora: D. Pinna viene servito in profondità, entra in area, appoggia per Sitzia, L.I. Sanna riceve la palla, dribbla un avversario ed a tu per tu col portiere non sbaglia per il raddoppio. Con questa vittoria la Gialeto tiene vive le speranze per un posto nei play-off. Tutto si deciderà nella prossima ed ultima partita del girone del quattro maggio a Gonnosfanadiga in attesa anche del risultato tra Freccia Parte Montis e Segariu.

