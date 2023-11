Il samugheo batte il tonara e resta in prima posizione Il samugheo batte il tonara e resta in prima posizione 

Atl. Masainas 1

Isili 0

Atl. Masainas : Lai, Manca, Uccheddu, Melis, Milia, Borelli, Pinna (60’ Cuccu), Pessiu (86’ Pistis), Achenza, Cosa. All. Farci.

Isili : Matza, Murgia, Massa, Meloni, Pirisi, L. Casu, Lonis, Demuro, Casadio, Podda, A. Casu. All. Melis.

Arbitro : Steri di Carbonia.

Rete : 8’ Pinna

L’Atletico di Masainas consolida il vertice della classifica con una vittoria sofferta, tirata e sudatissima contro un ottimo Isili: finisce 1-0 per la formazione guidata da Marco Farci. La formazione sulcitana rompe li ghiaccio quasi subito con il gol di Pinna, contiene benissimo la reazione dell’Isili ma verso la fine del primo tempo episodio che può significare la svolta: espulso Melis per un presunto fallo e padroni di casa costretti ad affrontare in dieci tutta la ripresa. Invece sorpresa: rimane in dieci anche l’Isili per il doppio cartellino giallo a Murgia. Spazi ampi e ci guadagna lo spettacolo. Gli ospiti non si scompongono, attaccano per quasi tutto il secondo tempo dimostrandosi squadra ben organizzata, sfiorano anche il pari ma si espongono spesso al contropiede dei sulcitani che non finalizzano. Ottime fra i padroni di casa le prestazioni di Pinna, Momo Cosa e Achenza, idem fra gli ospiti quelle di Demuro, Casadio e Podda. (a.s.)

