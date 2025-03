Il Samugheo a valanga sul ruinas allunga sulle inseguitrici 

Gonnosfanadiga 0

Virtus Villamar 1

Gonnosfanadiga : Uccheddu, Corda, Rodríguez, Cinus (66' Pinna), Serci, Tuveri, Laera (69' Pes), El Youni (61' Ariu), Lampis, Tocco, Córdoba. Allenatore Congia.

Virtus Villamar : Cuccu, Mascia, A. Siddu, Tatti, Garau, Casti, Pisola, Conde, Zucca, Addari (63' Masala), P. Casula. Allenatore Lai.

Arbitro : Arre di Olbia.

Reti : 7' (r) Pisola.

Colpaccio della Virtus Villamar, che pur con diversi indisponibili riscatta la sconfitta della settimana scorsa in casa con l'Arbus e vince in trasferta contro il Gonnosfanadiga. A San Gavino, campo dove la squadra di Congia ha trovato ospitalità in attesa che si concludano i lavori nel proprio impianto, decide un calcio di rigore in avvio per gli ospiti: fallo su Conde, trasforma Pisola al 7'. Nella ripresa il Gonnos mantiene il predominio del gioco, ma ancora Pisola su punizione da 35 metri colpisce la traversa e Casti chiama al grande intervento Uccheddu. Per la Virtus Villamar sono tre punti determinanti per allontanarsi dalla zona calda. Di contro, per il Gonnosfanadiga, è una sconfitta che rende ormai imprendibile il Samugheo: la formazione di Congia dovrà giocare l'ultima parte di stagione per chiudere al secondo posto e conquistare i playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA