Il samba di Verstappen 

San Paolo. Max Verstappen ha già in tasca il titolo mondiale 2023 di Formula 1, ma vuole vincere tutto. E ci riesce. Nella gara sprint di Interlagos il tre volte campione del mondo è partito in seconda posizione, ma ha superato Lando Norris alla prima curva e il suo vantaggio non è mai stato più minacciato. Ha condotto con facilità i 24 giri della gara sprint del Gp di San Paolo per cogliere l'ennesimo successo e guadagnare altri otto punti, questa volta davanti al pubblico brasiliano. Il podio si è chiuso con Norris secondo e Sergio Perez terzo, davanti alla Mercedes di George Russell e alla ferrai di Charles Leclerc. Lewis Hamilton, partito quinto, alla fine ha perso velocità ed è arrivato settimo. Campione nella sprint, Verstappen è in pole position anche per la gara principale, che si svolgerà oggi con inizio alle 18, ora italiana. Accanto a lui ci sarà Leclerc, in seconda fila le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso.

La soddisfazione

«Era molto importante iniziare bene. L'avvio forse non è stato molto buono, ma la seconda metà lo è stata», il commento a fine gara di Verstappen. «Sono riuscito a superare Norris, poi è stata una “partita” per risparmiare le gomme, 24 giri sono tanti per i pneumatici. È bellissimo vincere qui e spero che domani potremo fare qualcosa di simile». Con 51 vittorie in carriera nei gran premi, l'olandese è il detentore del record di successi nelle prove Sprint, con sette. Ma questo di ieri, come ha ammesso lui stesso, ha avuto un sapore speciale.

La gara degli altri

Quanto a Norris, la sua gioia da poleman è durata meno di 10 secondi, perché al via Verstappen si è “tuffato” all'interno ed era già in testa quando ha affrontato il primo tratto della curva Senna. Poi George Russell ha approfittato dell'instabilità di Norris e ha superato il britannico, che è sceso al terzo posto. E con una manovra spettacolare, Lewis Hamilton ha superato Perez sul rettilineo ed è balzato dal quinto al quarto posto. Dei 20 piloti, 17 sono partiti con gomme morbide, solo la coppia Haas e Sargeant ha optato per gomme medie. L'inizio di gara è stato caratterizzato anche dai balli e dalla festa della torcida sugli spalti, con grida e applausi soprattutto per Hamilton, che in Brasile ha moltissimi ammiratori.

Mercedes a due volti

La Mercedes è partita bene grazie al talento dei suoi piloti, ma in breve tempo la Red Bull ha imposto la potenza del suo motore così, Verstappen a parte, anche Perez ha fatto la sua parte e al quarto giro aveva già superato Hamilton e iniziando ad aprirsi. Al quinto giro, è stato il turno della McLaren di Norris, che si è ripreso il secondo posto a spese di Russell che all'ottavo giro è stato sorpassato da Perez, bravo a lasciare le due Mercedes in quarta e quinta posizione. A cinque giri dalla fine, Norris era 2,6 secondi dietro Verstappen ma 8,6 secondi davanti a Perez. Successivamente da notare in particolare il sorpasso di Leclerc su Hamilton al 21° giro, e il sette volte iridato, penalizzato dall'usura delle gomme, alla fine è scivolato fino al settimo posto, dietro anche dalla Alpha Tauri di Yuki Tsunoda. Con il terzo posto in questa Gara Sprint, Perez aggiunge altri sei punti al suo Mondiale e sale a 246. Hamilton ne aggiunge due. Così ora nella lotta per il secondo posto in campionato, il distacco di Perez da Hamilton aumenta da 20 a 24 punti.

Ordine d’arrivo : 1. Max Verstappen (Ola, Red Bull) in 30’07”209, 2. Lando Norris (Gbr, McLaren) a 4”287, 3. Sergio Perez (Mes, Red Bull) a 13”617, 4. George Russell (Gbr, Mercedes) a 25”879, 5. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) a 28”560, 6. Yuki Tsunoda (Gia, AlphaTauri) a 29”210, 7. Lewis Hamilton (Gbr, Mercedes) a 34”726, 8. Carlos Sainz Jr. (Spa, Ferrari) a 35”106.

