Il salvadanaio è vuoto: per i sardi risparmiare è un sogno impossibile 

Il presente morde come non mai e così il futuro deve aspettare. Le famiglie sarde lo hanno capito sulla propria pelle, costrette in questi anni a spendere il possibile per sostenere le spese correnti, lasciando così le briciole nei “salvadanai”.

La limitatissima propensione al risparmio dell’Isola è stata fotografata impietosamente dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne: in Sardegna si riesce a mettere da parte solo il 5,4% del reddito. Il resto lo si spende subito, per saldare mutui, affitti e bollette, riempire il carrello della spesa, pagare le rate dell’auto o i libri per i figli. Siamo non a caso penultimi in Italia, davanti (dello 0,1%) solo alla Sicilia.

Coperta corta

I conti fanno fatica a tornare ogni mese perché gli stipendi dei sardi sono rimasti tali mentre il costo della vita ha cominciato a correre dalla comparsa del Covid. Impossibile quindi gestire i risparmi come una volta se si vuole sopravvivere a questa ondata di crisi. Soprattutto se si hanno figli da curare, portare in vacanza o semplicemente a scuola. Non a caso «a riuscire a mettere da parte un po' del proprio reddito sono soprattutto i residenti nelle province con una rilevante presenza di nuclei familiari stranieri», spiegano gli autori dell’indagine. «In particolare, nelle 48 province che hanno una incidenza di famiglie composte unicamente da stranieri superiore a quella media nazionale, la propensione al risparmio si attesta al 9,1% contro il 7,5% del complesso delle altre province».

Territori poveri

Le cinque province dell’Isola dominano la coda della graduatoria nazionale insieme a quelle siciliane. Su 111 posizioni Oristano occupa la 94esima, Nuoro la 95esima, il Sud Sardegna la 99esima, Cagliari la 101esima e Sassari la 102esima. Al lato opposto regna invece il Nord con un podio guidato da Biella, dove ogni cittadino riesce a risparmiare addirittura il 15,4%, circa un sesto del proprio reddito.

«L’analisi non lascia dubbi, i salari e le pensioni dei sardi restano bassi in confronto al resto d’Italia», spiega Mauro Carta, presidente regionale delle Acli. «E anche i territorio che avevano in passato una più alta propensione al risparmio, penso per esempio all’Oristanese, ora non riescono a tenere il passo degli anni precedenti».

Carta entra dentro la “questione sarda”. «L’Isola, a differenza di altre regioni del nord, mantiene criticità storiche che limitano la ricchezza delle famiglie e di conseguenza la possibilità di racimolare un gruzzolo per i tempi avvenire. I cima c’è la difficoltà di inserire nel mondo del lavoro i giovani e donne, queste ultime maggiormente relegate al lavoro domestico e spesso non messe in condizione di partecipare al bilancio familiare con un secondo reddito».

Cambio di rotta

Il rappresentante delle Acli sarde vuole essere realista. «Il fenomeno non si può risolvere da un giorno all’altro. Serviranno infatti anni per innescare un circuito virtuoso che passi non solo dall’aumento generalizzato dei salari, ma anche da una maggiore inclusione occupazionale di ragazzi e donne e un migliore servizio di welfare che permetta a tutti e tutte di lavorare e guadagnare abbastanza da potersi permettere di risparmiare una parte di stipendio, così da garantirsi un futuro sereno e felice».

