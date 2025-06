Il Salva casa arriva in Consiglio: è scontro sui mini appartamenti  Si cerca un’intesa sugli abusi 

Divisi sui venti metri quadrati, la soglia minima a cui Matteo Salvini ha abbassato l’abitabilità dei monolocali, una misura rispedita al mittente dal Campo largo sardo, non senza le resistenze (vane) dell’opposizione isolana. Ma tra i due schieramenti si cerca l’intesa sulle difformità edilizie, cioè il margine degli abusi possibili. Sono queste le coordinate dentro cui si muove il Salva casa che domani approda in Consiglio regionale, dalle dieci e mezza. Trenta articoli che potrebbero ottenere il via libera definitivo tra una quindicina di giorni.

Lo scontro

Va avanti da settimane la battaglia sull’abitabilità, con Salvini in persona mobilitato contro il correttivo sardo che non recepisce la riduzione della soglia minima da ventotto a venti metri quadrati. «Proporre spazi appena più grandi di un posto auto non è una risposta concreta alle esigenze delle famiglie», è la posizione della maggioranza per bocca dell’assessore Francesco Spanedda. Franco Mula, vicepresidente della commissione Urbanistica, non getta la spugna: «Lo ribadiremo in Aula che l’ostinazione sui ventotto metri quadrati espone la Sardegna al rischio di una nuova impugnazione da parte del Governo».

L’apertura

Da ieri è tornato a Cagliari anche Roberto Li Gioi, l’olbiese del M5S, relatore di maggioranza del ddl, da presidente della stessa commissione. «Sull’Urbanistica la Regione ha competenza primaria, ragion per cui siamo legittimati a prendere decisioni diverse rispetto al decreto nazionale. Anzi: noi abbiamo colto l’occasione del Salva casa per mettere ordine nella materia edilizia. Stiamo facendo un buon lavoro e siamo sicuri di poter costruire la convergenza con la minoranza». Il terreno più facile per le prove d’intesa riguarda gli abusi. Nel testo che arriva in Aula, la soglia che decreta la difformità totale rispetto alla volumetria autorizzata è pari al 20%. L’opposizione chiede il 30, cosa che non dispiace nemmeno a pezzi di maggioranza. «La discussione è aperta», sottolinea Li Gioi. Sulla difformità parziale si parte dal 10%, con la possibilità di arrivare al 20.

Le certezze

Si viaggia in scioltezza sulle altezze. Il decreto Salvini, convertito in legge un anno fa, ha ridotto le minime da 2,70 metri a 2,40. In Sardegna, invece, la misura più bassa sarà consentita solo per le costruzioni realizzate sino a maggio 2024. Poi invece si dovrà salire di trenta centimetri. Pacifica anche la soglia di sforamento delle cubature, con questa ripartizione: 2% negli immobili oltre i 500 metri quadrati; 3% in quelli tra i 500 e i 300; 4% per superfici tra 300 e 100; il 5% è previsto invece tra i 100 e i 60 metri quadrati. Mula apre il focus sulla modifica della sagoma, in caso di immobili da riqualificare. «L’aspetto è tecnico per i cittadini, ma fondamentale per i professionisti – dice -: noi crediamo che la maggioranza debba accogliere questo emendamento. Ugualmente sui Pru, i piani di risanamento urbanistico: ai Comuni va data la possibilità di presentarne di nuovi». Li Gioi chiude così: «L’Aula è sovrana e prenderà le migliori decisioni per tutelare l’interesse di cittadini e professionisti».

