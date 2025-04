Il saluto di Orgosolo all’ex primula rossa: «Vola liberu Grazia’» 

Vola liberu Grazia’. Con queste parole, affidate a un necrologio anonimo comparso sui muri del paese, Orgosolo saluta oggi il ritorno di Graziano Mesina, l’ex primula rossa del banditismo sardo, figura simbolica e controversa, deceduto sabato scorso a Milano. Il funerale si terrà alle 11.30, nella chiesa di San Pietro, nel suo paese natale, dove la sua figura – amata o discussa – ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva, tra storia, cronaca e leggenda. Un paese, legato a doppio filo al suo nome, si stringe oggi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto. C’è anche chi sui manifesti funebri nei muri scrive queste parole: “I tuoi insegnamenti ci guideranno sempre. Grati per il tempo passato con te”.

La pietas sui muri

I muri di Orgosolo, da sempre specchio del sentimento popolare, esprimono cordoglio per tutti, senza distinzioni: dalla regina Elisabetta al compositore Ennio Morricone, dall’ex premier Silvio Berlusconi fino al boss Matteo Messina Denaro. Anche questa volta, la comunità ha scelto di salutare così Grazianeddu, la primula rossa del Supramonte. Un sentimento che ha trovato eco anche a Desulo, dove Mesina aveva trascorso le sue ultime giornate da latitante: sui social, è un susseguirsi di messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia.

L’ultimo viaggio

Il carro funebre riporta a casa il più famoso dei figli di Orgosolo. Un viaggio via nave, deciso dai nipoti Pasqualina Crissantu e Tonino Pisanu, che gli sono sempre stati accanto. Erano con lui anche sabato, quando, dopo mesi di richieste avanzate dalle avvocate Beatrice Goddi e Mara Vernier, Mesina aveva ottenuto i domiciliari all’ospedale San Paolo di Milano. Un trasferimento vissuto dalla famiglia come l’ultima speranza di rivederlo in Sardegna. Ma non c’è stato tempo. Non gli è stato concesso.

La polemica infinita

Quel tempo invocato a lungo dalle avvocate e sostenuto dalla Garante dei detenuti Irene Testa, ha riacceso il dibattito sulla detenzione di Mesina. Il deputato Salvatore Deidda è intervenuto con un post sui social, criticando le parole della Garante: «Basterebbe provare a vivere con la paura di essere rapiti per far passare il mito del banditismo… Va bene che si esprimano i legali, ma la Garante dei detenuti, che ama molto gli articoli di stampa, parlando di vendetta di Stato, dovrebbe ricordare che lo Stato aveva già concesso una grazia. A volte il silenzio è d’oro. Quando si muore ci sarebbe bisogno di commemorazione e pace. Da una parte e dall’altra. Pace».Ma nell’ultimo diniego del differimento pena per motivi di salute, il mese scorso, Mesina era già segnato. Affetto da un tumore, con i primi sospetti già a novembre 2022, aveva rifiutato alcuni accertamenti. E questo era bastato per continuare a definirlo «altamente pericoloso» e mantenerlo in carcere, anche quando – il 13 marzo – il tribunale di sorveglianza era a conoscenza della sua patologia oncologica. I giudici motivarono il rifiuto scrivendo che «la situazione attuale, anche riguardo alla patologia oncologica, non è tale da integrare un’assoluta e radicale incompatibilità con il regime carcerario, che sola potrebbe legittimare un differimento della pena, a fronte di una pericolosità elevatissima ed estremamente allarmante». Meno di un mese dopo, Graziano Mesina è morto.

