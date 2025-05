Il saluto dell’arcivescovo a Palazzo Ducale 

Il vescovo di Sassari, monsignor Gian Franco Saba, saluta l’istituzione comunale. Ieri pomeriggio l’alto prelato si è trattenuto a Palazzo Ducale, in aula consiliare, nella prima tappa di congedo dalla città in attesa del trasferimento a Roma dove ricoprirà l’incarico di Ordinario Militare per l’Italia. «Spero - ha affermato- di aver servito la diocesi di Sassari trasmettendo un messaggio evangelico di amore di Dio. Quel che si lascia non è tanto la nostra persona, è un richiamo più forte alla persona di Gesù. Il Papa ci ha ricordato che chi è chiamato a esercitare l’autorità è poi chiamato a scomparire». Saba, 57enne originario di Olbia, si è insediato come arcivescovo il 25 giugno del 2017. Come hanno ricordato il presidente del Consiglio comunale Mario Pingerna e il sindaco Giuseppe Mascia, sono state diverse le opere in cui si è distinto, sul versante sociale e sul piano educativo interculturale. Intanto si avvicina il momento dell’addio alla città in programma il 25 maggio in occasione della Festa del Voto nella chiesa di San Pietro in Silki. «Un evento- ha concluso- che tre anni fa abbiamo voluto costituire come giornata diocesana di preghiera per la pace. Sono ben felice di lasciare la diocesi come l’ho incontrata, affidando a Maria il cammino pastorale e ora salutandola con Maria e affidando a Lei la nuova stagione di questa chiesa e il nuovo tratto di vita pastorale che mi attende». (e.fl.)

