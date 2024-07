Il saluto del nuovo diacono per la Madonna delle Grazie 

Il diacono Antonio Carta sarà collaboratore della parrocchia di Ilbono. Per la festa della Madonna delle Grazie dall’altare si è rivolto alla comunità: «Quando il vescovo mi ha comunicato che da settembre inizierò il mio percorso pastorale in questa bella comunità la prima immagine che mi è apparsa in mente è proprio l’effige della Madonna delle Grazie così bella, cosi tenera, affettuosa, un’immagine commovente e rassicurante che parla di un legame dolce e autentico che la comunità di Ilbono ha nei confronti della Vergine Maria. A lei mi affido perché mi accompagni come sempre ha fatto anche in questa fase del mio ministero e a lei affido ciascuno di voi».