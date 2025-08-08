VaiOnline
Il cambio
09 agosto 2025 alle 00:20

Il saluto del generale Falchetti 

«Sono stati due anni fantastici. Non potrò mai dimenticare l’accoglienza dei sardi e in particolare dei cagliaritani, soprattutto alla mia famiglia. Da papà ho apprezzato, e la porterò nel cuore, l’accoglienza dei ragazzi giovani a mio figlio». Sono le parole del generale di Brigata, Alfredo Falchetti, nel suo ultimo giorno da comandante provinciale di Cagliari della Guardia di Finanza: ieri c’è statala cerimonia nella caserma di viale Diaz con il passaggio delle consegne al nuovo comandante provinciale, il generale di brigata Danilo Massimo Cardone.

Falchetti andrà a Parigi quale esperto della Guardia di Finanza nella rappresentanza permanente dell’Italia alle Organizzazioni Internazionali. Cardone, pugliese di origine, arriva dal Comando Generale: qui ricopriva l’incarico di direttore della Direzione per la pianificazione strategica e controllo. Nella sua carriera ha avuto diversi comandi territoriali in diverse regioni d'Italia e ruoli di staff e di capo di articolazioni del Comando Generale.

