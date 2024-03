Il saluto dei fucilieri nelle piazze del Nuorese 

Religiosità e folklore. Oliena, il borgo barbaricino sotto il monte Corrasi, si ferma con S’incontru. Per celebrare l’abbraccio tra Maria e il figlio risorto, il paese scende in piazza con l’abito buono e ciascuno esercitando il proprio ruolo. Dalle ricamatrici ai trovatori. Donne e uomini. Una scenografia imponente, una solennità senza uguali per il momento più alto dell’escatologia cristiana, sebbene nel Vangelo non ci sia traccia di questo saluto. È il popolo che ha voluto aggiungere l’umana emozione di un abbraccio davanti a un miracolo insperato. I fucilieri propiziano la cerimonia con i loro colpi a salve.

Gli spari non mancano nemmeno a S’incontru di Bolotana, dove il lancio di monete e caramelle accompagna la festa dopo che madre e figlio si salutano con tre inchini. I confratelli del Rosario e dell’Addolorata accompagnano la Vergine; quelli della Santa Croce e delle Anime portano in processione Gesù.

A Orosei il rito di S’incontru si celebra oggi in Piazza del popolo, dalle 10,30: è la pervinca, raccolta di mattina presto dai confratelli, a segnare il percorso, mentre ci pensano le consorelle a ornare con asparagina e fiori gli oratori da cui partono le statue della Vergine e di Gesù. A Galtellì è ugualmente festa a suon di campare e spari per S’incontru: l’appuntamento è alle 10,30 nella chiesa di San Pietro. Tradizione e pathos per una comunità che alla Pasqua dedica anche due piatti: la minestra di anguille, servita giovedì santo, e sos coccorrois, preparati con farina e vino cotto.

RIPRODUZIONE RISERVATA