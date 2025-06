Il saluto dei coniugi Bezos a Venezia, poi in elicottero verso lo yacht E per chiudere, l’insulto di Zucchero 

Finisce nel primo pomeriggio di ieri la telenovela del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, tra feste, cerimonie e visite alla città. La coppia miliardaria è uscita per l'ultima volta dal tendone-approdo dell'hotel a sette stelle sul Canal Grande dove aveva stabilito il suo quartier generale. Il patron di Amazon non ha rinunciato alla consueta t-shirt nera, lei vestiva un tubino bianco e cappello a larghe tese nero.

Dopo gli ultimi saluti ai fotografi piazzati sull’altra sponda sotto la calura tropicale, sono saliti sul motoscafo che li ha portati all'aeroporto Nicelli del Lido, dove li aspettava l'elicottero per raggiungere lo yacht Koru, al largo della costa istriana. In mattinata, anche tutti gli invitati alle feste sono ripartiti. Prima fra tutti la coppia Ivanka Trump e Jared Kushner, figlia e genero del presidente degli Stati Uniti, per i quali la sicurezza pubblica si è mobilitata in particolar modo. A seguire Vittoria Ceretti, accompagnata da Leonardo Di Caprio, a capo coperto dal cappuccio nero della sua felpa, il collega Orlando Bloom e le varie Kardashian-Jenner.

L’ultimo giorno di Bezos e Sanchez è stato dedicato a una visita privata nelle isole della Laguna, a una vetreria di Murano, e a Torcello, con un pranzo a bordo piscina. La sera di sabato invece c'era stata l'ultima festa per i 200 invitati alle Tese dell'Arsenale, dal titolo “Dolce notte” - riecheggiante la Dolce vita felliniana - con sfoggio di pigiami e lingerie provocanti. Dopo la cena napoletana del giorno prima, per la festa all'Arsenale sono state protagoniste le specialità venete, dal baccalà al tiramisù. E non si sono placate le polemiche, che già avevano visto le proteste di associazioni ambientaliste e antagoniste. A loro si è aggiunto anche Zucchero Fornaciari, che allo Stadio Euganeo di Padova, proprio sabato sera si è esibito in una delle date del suo tour. In una pausa tra un brano e l'altro, il cantautore ha detto, ricevendo l'ovazione della platea: «Come ogni anno a settembre festeggerò il mio compleanno suonando, a Verona però. Non a Venezia, come quella cosa lì... a reti unificate. Che poi si era già sposato, ma cosa viene a rompere i cogl...?».

