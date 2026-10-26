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Guspini.
27 ottobre 2026 alle 00:26

Il saluto degli studenti all’amato preside Canu 

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Palloncini bianchi e tutti assieme nel giardino di via Spano. Così gli studenti dell’istituto Buonarroti-Volta di Guspini hanno salutato Mauro Canu, il loro dirigente scolastico, nel giorno in cui a Cagliari si celebravano i funerali. Ieri dalle 9,15 alle 10 i ragazzi sono rimasti nello spazio esterno. «Un rispettoso saluto alla memoria del nostro dirigente scolastico», si leggeva nei cartelloni.

Un’idea venuta agli stessi alunni, che hanno chiesto il permesso alla dirigente reggente. Un modo per esserci comunque, nella scuola che Canu ha guidato dal 2019 con impegno e dedizione. Seguiva come un padre i suoi studenti: severo, per il loro bene, e convinto che la scuola dovesse trasmettere regole e valori da portare anche fuori dalle aule.

Sui social dell’Istituto il ricordo, associato alle immagini e ai video, è diventato un post. «Il silenzio che accompagna questi corridoi rivela quanto sia profonda la sensazione di assenza», si legge. Il testo parla di una scuola cambiata all’improvviso. Ma anche di corridoi ora silenziosi e di un vuoto che fa guardare con occhi diversi ciò che prima sembrava normale, ricordando «la mancanza di «una presenza solida e costante». Si chiude con tre parole piene i significato: «Vola alto Dirigente».

La sua scomparsa ha scosso il mondo della scuola, non solo quella guspinese. In questi giorni migliaia di messaggi sono arrivati sulle pagine dell’istituto da persone e da istituzioni. Ma il saluto più forte è stato quello dei suoi studenti, in piedi nel cortile con i palloncini in mano, per lui.

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