Il saluto dal Luchia: «Chiedo scusa a tutti» 

Chi conosce Claudio Ara, il gestore del chiosco Luchia di Buoncammino chiuso il 17 gennaio dopo una lunga battaglia legale con il Comune, sa che vuole avere sempre l’ultima parola.

Istrionico e istintivo, l’ archeochef (che ha già pronta una nuova avventura a Su Siccu) ieri mattina ha affisso un “banner” gigante nella serranda del suo vecchio locale. «Questa è una lettera dove chiedo scusa a tutti voi e non è una lettera di protesta. Se non è leggibile potete andare a Buoncammino. Grazie ancora a tutti».

Una dichiarazione d’amore alla città e ai suoi clienti. «Mi sono innamorato di te sin da bambino. Ho abbandonato il mio gioiello a Serramanna per venire da te, e abbiamo fatto subito l'amore. Con te abbiamo aperto la strada per le cappe aspiranti e realizzato il primo dehor della città, ma “La Vecchia Trattoria" (in via Azuni) è ancora chiusa. È stato poi un susseguirsi di locali che hanno raccontato eccellenze, ma poi ogni volta succede un imprevisto; c'è sempre qualcosa che non va, nonostante mi adoperi per riqualificare zone e locali che la città abbraccia immediatamente».

Per chiudere, l’arrivederci a clienti e amici. «Inguaribile ottimista mi adopero sperando che tutto si sistemerà, ma se così non sarà, voglio dirvi che la gioia con cui mi adopero è la stessa del primo giorno, quindi sereni, non vi lascio».

