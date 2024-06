Il saluto al maresciallo 

Nei giorni scorsi, nell'aula consiliare del Comune di Nuxis, alla presenza del sindaco Romeo Ghilleri e dell'amministrazione comunale, si è tenuta la cerimonia di consegna di una targa al maresciallo Vincenzo Ciambriello, che lascia il comando della locale stazione dei carabinieri per un nuovo incarico a Firenze.

Diverse le attività svolte, tra le quali quelle di sensibilizzazione: nei mesi scorsi, il maresciallo Ciambriello ha tenuto degli incontri sia con gli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria per trascorrere alcune ore dedicate alla cultura della legalità e, sia con i cittadini - in particolar modo con gli anziani - per la prevenzione alle truffe. «Ringraziamo il maresciallo per il lavoro svolto, - ha detto il sindaco Romeo Ghilleri - la collaborazione e la considerazione che ha avuto nei confronti di tutti i cittadini e dell'amministrazione». (m. t.)

