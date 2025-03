Il salto in alto della Ferrini 

ferrini 2

Ghilarza 1

Ferrini (4-3-1-2) : De Luca; Zedda, Bonu, Boi (33’ st Mancusi), Mudu; Serrau (12’ st Alexandre), Bile, Serra; Dore (38’ st Mele); Piroddi (34’ st Usai), Podda (12’ st Antić). In panchina Pani, Manca I, Carta, Lecca. Allenatore P. Mura.

Ghilarza (4-2-3-1) : Matzuzi; S. Oppo, Floris, Chessa, Melis; Maugeri (8’ st R. Oppo), Gaita; Erbì, Vorticoso (31’ st Zanda), Cossu (24’ st Orro); Chappino. In panchina Miscali, Defrassu, Rubattu, Manca II, Chergia, Carboni. Allenatori G. Mura-Pani.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : nella ripresa 15’ Dore, 20’ Antić, 49’ Gaita.

Note : espulso G. Mura per proteste. Ammoniti Podda, Piroddi, Chessa, Chappino.

La Ferrini fa un altro balzo in avanti nella corsa salvezza. I cagliaritani escono di nuovo dalla zona playout grazie a un altro 2-1, come due settimane fa col Barisardo, e si riportano nelle posizioni che garantirebbero la conferma della categoria. Per il Ghilarza invece la sconfitta vale la retrocessione aritmetica con 270’ d’anticipo dopo 11 campionati di fila in Eccellenza.

Gara bloccata

Avvio lento da parte di entrambe le squadre, per vedere un’occasione bisogna attendere il 10’ con una punizione di Dore da poco meno di 30 metri che termina a lato. Replica ospite a sua volta su calcio piazzato, palla toccata per Vorticoso il cui rasoterra esce alla destra di De Luca. Bella giocata di Mudu al 22’, cross da sinistra sul quale Serrau non arriva di poco di testa.

Il Ghilarza non si fa travolgere dalla classifica ormai compromessa e fa la sua partita, con due occasioni fra il 32’ e il 35’: prima Gaita controlla e in diagonale manda a lato, poi Vorticoso da fuori cerca una conclusione al volo ma colpisce male e la palla esce. Un miracolo di Matzuzi su deviazione ravvicinata di Podda (36’) è reso vano dalla segnalazione di un fuorigioco da parte dell’assistente, mentre l’occasione più grande del primo tempo arriva in chiusura: al 39’ calcia Mudu e un impallo sulla destra favorisce Serrau il cui sinistro termina alto.

I gol

Nella ripresa la Ferrini entra in campo con ben altro piglio e riesce a mettere la sfida dalla sua parte. Serrau, dopo la chance in chiusura di primo tempo, ne ha subito una con Matzuzi che gli nega l’1-0. All’ora di gioco il vantaggio: punizione da posizione leggermente decentrata, la conclusione di Dore è vincente. Passano pochi minuti e, su angolo, deviazione di Bonu e fallo di mano in mischia con l’arbitro che indica il dischetto. Della battuta del rigore si incarica Antić, entrato da poco, para Matzuzi ma sulla respinta il centravanti segna il suo primo gol con la Ferrini. I cagliaritani gestiscono il doppio vantaggio, con un’altra chance per Usai su punizione (blocca Matzuzi) e un tiro alto di Alexandre. Nel recupero (5’ diventati 6’) miracolo di De Luca su cross di Orro per il colpo di testa di Chappino, sull’azione seguente Gaita controlla e calcia per il 2-1 che però non cambia la storia del match.

RIPRODUZIONE RISERVATA