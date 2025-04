Il salotto pedonale e felice 

In corso Umberto soffia il vento del cambiamento. I marciapiedi stretti e impraticabili e il traffico di mezzi fanno parte del passato, l’attualità racconta di una folla di gente che passeggia tra le piante d’ulivo e le vetrine. Tra l’aperitivo e lo shopping, il Corso di Tortolì cambia pelle e ora si presta a ospitare anche piccole fiere di promozione dei prodotti tipici. In prima linea le associazioni di categoria, come Confesercenti, che giovedì hanno aperto gli stand degli associati offrendo ai passanti - tanti vacanzieri - 250 chili di culurgionis fritti e arrosto per valorizzare la filiera corta. L’esperimento di qualche mese fa, con i calciatori in erba a sfoggiare i risultati delle loro categorie, ha aperto la strada.

I commercianti

La conversione di corso Umberto a isola pedonale è stata accompagnata da strascichi polemici, con tanto di petizione di decine di commercianti per tamponare le criticità. Le tensioni sembrano essersi raffreddate. Miles Theissen auspica una continuità di eventi simili a quello organizzato nei giorni scorsi. «Credo che il Corso pedonale - sostiene il titolare della giocheria La piazzetta - si presti per diversi tipi di eventi e rappresenta una grande opportunità. Anche noi faremo la nostra parte: organizzeremo eventi per bambini e parteciperemo insieme con altre attività all’organizzazione di manifestazioni per il periodo estivo». Benedice la movida del Corso anche Massimo Mulas, proprietario della pescheria al civico 79: «Ogni iniziativa è ben accetta».

Più vivacità

Strizza l’occhio alle manifestazioni estemporanee del Corso rinnovato Michele Fanni, consigliere comunale con delega al Commercio: «Queste iniziative permettono ai turisti di conoscere i prodotti del territorio e rappresentano momenti di condivisione e unione per la comunità». Adulti e bambini, ora che la stagione favorisce le passeggiate, si stanno riversando nel Corso, attesa dalla prima, vera prova estiva con i nuovi arredi: «L’intento - aggiunge l’esponente dell’amministrazione Ladu - è far sì che queste manifestazioni ravvivino il Corso e creino nuove occasioni di incontro, valorizzazione e crescita».

RIPRODUZIONE RISERVATA