Il salotto letterario nel cortile di casa 

La casa di via Caput - al civico 25 - apre ufficialmente le porte agli artisti locali, poeti, attori e scrittori. Un piccolo salotto letterario ricavato nel cuore della borgata Santa Lucia da Gianni Bellisai - poeta selargino di 76 anni - che ha deciso di mettere a disposizione il cortile di casa sua per ospitare piccoli incontri culturali. «A condizione che siano gratuiti e aperti a tutti», spiega Bellisai, «spero possa essere una vetrina per tanti artisti emergenti».

Il calendario

La data dell’inaugurazione del salotto “Piccoli spazi aperti” è già decisa: il 23 settembre, con un recital sull’amore in programma dalle 18 alle 20. Al centro dello spettacolo le rime di Bellisai che si alterneranno ai versi dei grandi poeti italiani interpretati dagli attori della compagnia Animus teatro. «Dopo la prova sperimentale ad agosto dello scorso anno», ricorda il poeta selargino, «siamo pronti a operare stabilmente nel campo culturale cittadino, con lo scopo di fornire sostegno agli artisti e al pubblico interessato, spero attraverso una programmazione stagionale». Il cortile di casa è stato rivisitato a seguito di lavori di restyling conclusi di recente. «Ho cercato di renderlo più accogliente possibile», dice mentre mostra il risultato finale, «allargando lo spazio disponibile e realizzando anche un secondo ingresso qualora la partecipazione fosse numerosa». Tutto a proprie spese, comprese le sedie che Bellisai ha già acquistato per far accomodare gli spettatori.

Costo zero

L’idea è di mettere su un cartellone di iniziative con cadenza regolare, a costo zero per artisti e spettatori. I giorni e gli orari sono già definiti: il salotto all’aperto sarà a disposizione il primo venerdì del mese, e il terzo venerdì per le eventuali repliche. «Dalle 18 alle 20 durante la primavera, e dalle 21 alle 23 d’estate», spiega, «e comunque sino a quando il bel tempo lo consente». Porte aperte anche il sabato - dalle 10 a mezzogiorno - per le chiacchierate culturali fra autori - affermati ed emergenti - e il pubblico su opere di qualsiasi genere. «E se dovesse servire in altri orari e giorni si può concordare senza problemi», assicura Bellisai. Il suo forte sono i versi di satira politica, altri ancora sono ispirati dall’attualità raccontata nei telegiornali. Ma nelle sue poesie non mancano i sentimenti, dalle rime dedicate alle delusioni d’amore a quelle per la figlia Paola.

Un progetto - quello del salotto letterario - sposato da subito dall’associazione culturale Animus teatro, che sarà al fianco di Bellisai nello spettacolo di debutto in via Caput. «Questa è la cultura che nasce dal basso, nel cortile di una casa privata, senza aspettare le istituzioni o i grandi spazi pubblici», commenta il regista e attore Franco Siddi, della compagnia teatrale selargina. «L’iniziativa è la dimostrazione che se c’è la buona volontà tutto si può fare, un esempio che spero possano seguire anche altri cittadini».

